Os fãs de "Percy Jackson e os Olimpianos" poderão acompanhar a continuação da história a partir de sexta-feira, 20. A terceira temporada chega ao Disney+ com oito episódios e adapta os acontecimentos de "A Maldição do Titã", terceiro livro da série escrita por Rick Riordan.

Para quem quer relembrar os principais acontecimentos antes de assistir aos novos episódios, a EXAME preparou uma recapitulação da segunda temporada, baseada em "O Mar de Monstros". A produção terminou com o retorno de Thalia Grace e uma revelação sobre seu passado, que pode mudar os rumos da disputa entre os deuses do Olimpo e Cronos.

A trama começou com uma ameaça ao Acampamento Meio-Sangue. Luke Castellan, aliado de Cronos, envenenou o pinheiro de Thalia, responsável por manter a barreira mágica que protege o local. Com a defesa comprometida, o acampamento ficou exposto aos ataques de monstros.

Ao mesmo tempo, Percy descobriu que tinha um meio-irmão: Tyson, um jovem ciclope reconhecido por Poseidon como filho. Já Grover foi capturado pelo ciclope Polifemo e, por meio de uma conexão empática durante os sonhos, conseguiu avisar Percy de que estava na mesma ilha que o Velocino de Ouro. O artefato era a única esperança para recuperar a árvore de Thalia e restaurar a proteção do acampamento.

A missão oficial para buscar o Velocino ficou com Clarisse La Rue, filha de Ares, por decisão de Tântalo, então diretor interino do acampamento. Percy, Annabeth e Tyson, porém, partiram por conta própria para resgatar Grover e encontrar o objeto. Durante a jornada pelo Mar de Monstros, o grupo cruzou com o navio Princesa Andrômeda, onde Luke reunia forças para executar os planos de Cronos.

Durante a jornada, Annabeth acabou capturada por Luke e levada para o navio Princesa Andrômeda. A personagem também teve acesso a revelações sobre o passado de Thalia, enquanto Percy passou a dividir sua missão entre recuperar o Velocino de Ouro e resgatar a amiga. Depois de ser ferida e ficar desacordada, Annabeth foi salva pelo artefato, mas continuou sob o controle de Luke até Percy conseguir libertá-la. Ao lado de Clarisse, ela enfrentou os semideuses que apoiavam Cronos.

Depois de enfrentarem monstros e se unirem a Clarisse, o grupo conseguiu recuperar o Velocino de Ouro. Clarisse seguiu para o acampamento com o artefato, enquanto Percy, Annabeth, Grover e Tyson também retornaram ao local. Lá, encontraram Luke e seu exército, dando início ao confronto final.

A Maldição do Titã

Na nova leva de capítulos, Percy Jackson terá de lidar com o desaparecimento de Annabeth Chase, levada pelas forças de Cronos (Nick Boraine). A busca pela amiga também envolve o resgate da deusa Ártemis, colocando o protagonista e Grover (Aryan Simhadri) diante de uma missão perigosa.

A trama também introduz uma profecia que ameaça os integrantes da expedição. Para cumprir o objetivo, os personagens terão de enfrentar seres da mitologia e recorrer a alianças inesperadas.

A adaptação de "A Maldição do Titã" marca a chegada de uma parte da saga que ainda não havia sido retratada nas telas. Os dois filmes anteriores da franquia, estrelados por Logan Lerman, não abordaram os acontecimentos do terceiro livro.

Como será o lançamento dos episódios?

A terceira temporada terá oito capítulos, mas não ficará inteiramente disponível na estreia. O Disney+ programou o lançamento em quatro etapas, com dois episódios liberados a cada sexta-feira.