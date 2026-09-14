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Emmy 2026: que horas começa a premiação nesta segunda-feira?

Premiação reconhece as melhores séries, atores e produções da televisão e do streaming em cerimônia ao vivo em Los Angeles

Emmy 2026: veja os principais indicados desta noite (MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

Emmy 2026: veja os principais indicados desta noite (MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16h35.

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Acontece nesta segunda-feira, 14 de setembro, a 78ª edição do Emmy Awards. Realizada diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, a cerimônia é o principal ponto de encontro da televisão mundial e define os grandes vencedores da temporada do streaming e das telas em 2026.

Para quem pretende acompanhar a entrega dos troféus ao vivo no Brasil, a transmissão oficial estará disponível tanto na TV por assinatura quanto nas plataformas digitais, com início no início da noite.

A Casual EXAME traz a cobertura dos premiados ao vivo pelo site e pelas redes sociais (@exame e @casualexame). Confira todos os detalhes de transmissão, horários e a lista completa de indicados para acompanhar a premiação:

Que horas começa o Emmy 2026?

A programação de transmissão no Brasil começa às 20h30 (horário de Brasília) com a cobertura do tapete vermelho. A cerimônia principal de entrega dos prêmios tem início às 21h.

Onde assistir ao Emmy 2026?

No Brasil, a cerimônia terá transmissão simultânea na televisão por assinatura e no streaming:

  • TV por assinatura: TNT
  • Streaming: HBO Max

A transmissão oficial na TNT e na HBO Max conta com comentários de Aline Diniz e tradução simultânea de Regina Pierantoni Mccarthy e Robert Greathouse. A correspondente Carol Ribeiro comanda as entrevistas diretamente do tapete vermelho em Los Angeles.

Lista completa de indicados ao Emmy 2026 e onde assisti-los

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Melhor série de drama

  • A Diplomata (Netflix)
  • A Era Dourada (HBO Max)
  • O Cavaleiro dos 7 Reinos (HBO Max)
  • Paradise (Disney+)
  • The Pitt (HBO Max)
  • Pluribus (Apple TV+)
  • Slow Horses (Apple TV+)
  • Stranger Things (Netflix)
  • Seus Amigos e Vizinhos (Apple TV+)
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Melhor série de comédia ou musical

  • Abbott Elementary (Disney+)
  • The Bear (Disney+)
  • Hacks (HBO Max)
  • Margô Está em Apuros (Apple TV+)
  • Ninguém Quer (Netflix)
  • Only Murders in the Building (Disney+)
  • Falando a Real (Apple TV+)
  • Widow’s Bay (Apple TV+)
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Melhor série limitada ou antologia

  • All Her Fault (Prime Video)
  • O Monstro em Mim (Netflix)
  • Treta (Netflix)
  • DTF St. Louis (HBO Max)
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Melhor ator em série de drama

  • Sterling K. Brown — Paradise (Disney+)
  • Gary Oldman — Slow Horses (Apple TV+)
  • Mark Ruffalo — Task (HBO Max)
  • Rufus Sewell — A Diplomata (Netflix)
  • Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)

Melhor atriz em série de drama

  • Carrie Coon — A Era Dourada (HBO Max)
  • Chase Infiniti — Os Testamentos (Disney+)
  • Keri Russell — A Diplomata (Netflix)
  • Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV+)
  • Zendaya — Euphoria (HBO Max)

Melhor ator em série de comédia ou musical

  • Yahya Abdul-Mateen II — Magnum (Disney+)
  • Steve Carell — Rooster (HBO Max)
  • Matthew Rhys — Widow's Bay (Apple TV+)
  • Jason Segel — Falando a Real (Apple TV+)
  • Martin Short — Only Murders in the Building (Disney+)

Melhor atriz em série de comédia ou musical

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary (Disney+)
  • Ayo Edebiri — The Bear (Disney+)
  • Elle Fanning — Margô Está em Apuros (Apple TV+)
  • Lisa Kudrow — The Comeback (HBO Max)
  • Jean Smart — Hacks (HBO Max)

Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme

  • Riz Ahmed — A Isca (Prime Video)
  • Jason Bateman — Black Rabbit (Netflix)
  • Charlie Hunnam — Monstro: Ed Gein (Netflix)
  • Oscar Isaac — Treta (Netflix)
  • Matthew Rhys — O Monstro em Mim (Netflix)

Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme

  • Claire Danes — O Monstro em Mim (Netflix)
  • Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes (Netflix)
  • Carey Mulligan — Treta (Netflix)
  • Sara Pidgeon — Love Story (Disney+)
  • Sarah Snook — All Her Fault (Prime Video)

Melhor reality de competição

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Melhor série de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert
  • Saturday Night Live
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