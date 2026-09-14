Emmy 2026: que horas começa a premiação nesta segunda-feira?

Acontece nesta segunda-feira, 14 de setembro, a 78ª edição do Emmy Awards. Realizada diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles, a cerimônia é o principal ponto de encontro da televisão mundial e define os grandes vencedores da temporada do streaming e das telas em 2026.
Para quem pretende acompanhar a entrega dos troféus ao vivo no Brasil, a transmissão oficial estará disponível tanto na TV por assinatura quanto nas plataformas digitais, com início no início da noite.
A Casual EXAME traz a cobertura dos premiados ao vivo pelo site e pelas redes sociais (@exame e @casualexame). Confira todos os detalhes de transmissão, horários e a lista completa de indicados para acompanhar a premiação:
Que horas começa o Emmy 2026?
A programação de transmissão no Brasil começa às 20h30 (horário de Brasília) com a cobertura do tapete vermelho. A cerimônia principal de entrega dos prêmios tem início às 21h.
Onde assistir ao Emmy 2026?
No Brasil, a cerimônia terá transmissão simultânea na televisão por assinatura e no streaming:
- TV por assinatura: TNT
- Streaming: HBO Max
A transmissão oficial na TNT e na HBO Max conta com comentários de Aline Diniz e tradução simultânea de Regina Pierantoni Mccarthy e Robert Greathouse. A correspondente Carol Ribeiro comanda as entrevistas diretamente do tapete vermelho em Los Angeles.
Lista completa de indicados ao Emmy 2026 e onde assisti-los
Melhor série de drama
- A Diplomata (Netflix)
- A Era Dourada (HBO Max)
- O Cavaleiro dos 7 Reinos (HBO Max)
- Paradise (Disney+)
- The Pitt (HBO Max)
- Pluribus (Apple TV+)
- Slow Horses (Apple TV+)
- Stranger Things (Netflix)
- Seus Amigos e Vizinhos (Apple TV+)
Melhor série de comédia ou musical
- Abbott Elementary (Disney+)
- The Bear (Disney+)
- Hacks (HBO Max)
- Margô Está em Apuros (Apple TV+)
- Ninguém Quer (Netflix)
- Only Murders in the Building (Disney+)
- Falando a Real (Apple TV+)
- Widow’s Bay (Apple TV+)
Melhor série limitada ou antologia
- All Her Fault (Prime Video)
- O Monstro em Mim (Netflix)
- Treta (Netflix)
- DTF St. Louis (HBO Max)
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)
Melhor ator em série de drama
- Sterling K. Brown — Paradise (Disney+)
- Gary Oldman — Slow Horses (Apple TV+)
- Mark Ruffalo — Task (HBO Max)
- Rufus Sewell — A Diplomata (Netflix)
- Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)
Melhor atriz em série de drama
- Carrie Coon — A Era Dourada (HBO Max)
- Chase Infiniti — Os Testamentos (Disney+)
- Keri Russell — A Diplomata (Netflix)
- Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV+)
- Zendaya — Euphoria (HBO Max)
Melhor ator em série de comédia ou musical
- Yahya Abdul-Mateen II — Magnum (Disney+)
- Steve Carell — Rooster (HBO Max)
- Matthew Rhys — Widow's Bay (Apple TV+)
- Jason Segel — Falando a Real (Apple TV+)
- Martin Short — Only Murders in the Building (Disney+)
Melhor atriz em série de comédia ou musical
- Quinta Brunson — Abbott Elementary (Disney+)
- Ayo Edebiri — The Bear (Disney+)
- Elle Fanning — Margô Está em Apuros (Apple TV+)
- Lisa Kudrow — The Comeback (HBO Max)
- Jean Smart — Hacks (HBO Max)
Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme
- Riz Ahmed — A Isca (Prime Video)
- Jason Bateman — Black Rabbit (Netflix)
- Charlie Hunnam — Monstro: Ed Gein (Netflix)
- Oscar Isaac — Treta (Netflix)
- Matthew Rhys — O Monstro em Mim (Netflix)
Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme
- Claire Danes — O Monstro em Mim (Netflix)
- Sally Field — Criaturas Extraordinariamente Brilhantes (Netflix)
- Carey Mulligan — Treta (Netflix)
- Sara Pidgeon — Love Story (Disney+)
- Sarah Snook — All Her Fault (Prime Video)
Melhor reality de competição
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Melhor série de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live