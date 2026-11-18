O planejamento de uma nova iniciativa fica para a semana seguinte. A revisão dos processos é adiada novamente. Enquanto isso, a agenda continua ocupada por reuniões, solicitações inesperadas e problemas que exigem soluções imediatas.

A sucessão de urgências pode criar uma rotina na qual tudo parece prioritário. Para quem lidera uma área, a consequência é passar a maior parte do expediente administrando situações já existentes, sem conseguir investigar suas causas ou preparar mudanças futuras.

O problema foi analisado pela consultoria McKinsey, que identificou a como uma dificuldade ligada à própria organização do trabalho, e não somente à produtividade individual.

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Por que a rotina operacional ocupa tanto espaço?

Uma pesquisa da McKinsey sobre a distribuição do tempo executivo identificou um grupo de líderes especialmente concentrado em resolver emergências e supervisionar atividades de curto prazo.

Esses profissionais relatavam dificuldades para dedicar atenção ao planejamento e à definição dos rumos da organização.

Segundo a consultoria, a situação pode ser agravada pelo excesso de iniciativas simultâneas, pela falta de clareza nas responsabilidades e por reuniões que consomem tempo sem produzir decisões.

O resultado é um ciclo em que problemas recebem soluções provisórias, voltam a ocorrer e exigem novas intervenções.

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Como identificar o que está consumindo a agenda?

O primeiro passo é observar a distribuição real das horas de trabalho.

Durante uma ou duas semanas, vale registrar quanto tempo é dedicado a reuniões, resolução de problemas, acompanhamento de equipes e planejamento.

A análise permite identificar compromissos que poderiam ser eliminados, agrupados ou conduzidos por outros profissionais.

Reuniões exclusivamente informativas, por exemplo, podem ser substituídas por atualizações escritas, desde que a mudança não prejudique a comunicação.

Outra medida é estabelecer critérios de urgência. Nem toda solicitação precisa de uma resposta imediata da liderança.

Como deixar de apagar incêndios?

A repetição de problemas merece investigação. Atrasos frequentes, falhas de comunicação e retrabalho podem indicar deficiências nos processos, em vez de acontecimentos isolados.

Uma técnica aplicável é a análise de causa raiz, que procura identificar o motivo de uma falha antes de definir ações corretivas.

A ferramenta dos cinco porquês, utilizada na gestão da qualidade, propõe questionar sucessivamente as causas de um problema até encontrar fatores que possam ser corrigidos.

O objetivo é reduzir a necessidade de intervenções futuras e liberar capacidade operacional.

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Como reservar espaço para planejar o futuro?

A McKinsey recomenda que lideranças definam prioridades e organizem seus compromissos considerando o tempo necessário para executá-las.

Na rotina de uma área, isso pode significar reservar períodos fixos para analisar oportunidades, revisar metas e discutir projetos que ainda não exigem providências imediatas.

O planejamento deve produzir decisões verificáveis, com responsáveis, recursos necessários e prazos de acompanhamento.

Para evitar que novas urgências ocupem esses períodos, é importante estabelecer quais situações realmente justificam interrompê-los.