Das mais de 300 empresas, startups e "pessoas na garagem" que entraram na corrida do eVTOL, a aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical apelidada de carro voador, só três ou quatro devem decolar com um modelo certificado até 2030. A estimativa é de Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility, braço de carros voadores da Embraer, que pretende estar nesse grupo sem pedir mais dinheiro ao mercado.

Em entrevista à EXAME dias antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre, Bordais foi perguntado se o adiamento da certificação para 2028 exigiria uma nova captação. "Não", respondeu. "Nós temos a liquidez suficiente" até o fim de 2028, afirmou.

A Eve ainda não tem receita e vive do caixa enquanto desenvolve a aeronave. No terceiro trimestre, divulgado em 5 de novembro, teve prejuízo de US$ 58,1 milhões, 24% maior que um ano antes, puxado pelos gastos com pesquisa e desenvolvimento e por despesas de juros mais altas. O consumo de caixa, de US$ 55,1 milhões, caiu 9% na mesma comparação.

Caixa até 2028, sem nova captação

Na entrevista, o executivo citou uma liquidez acima de US$ 500 milhões, número que correspondia ao fim de junho. Ao fim de setembro, somados caixa, aplicações e linhas de crédito ainda não sacadas do BNDES, a liquidez total era de US$ 470,4 milhões.

A empresa reafirmou no balanço que os recursos cobrem o programa até 2028 e que o consumo de caixa de 2026 deve ficar perto do piso da projeção, de US$ 225 milhões a US$ 275 milhões.

A conta é de longo prazo. Segundo Bordais, para chegar à certificação a Eve terá levantado cerca de US$ 1,2 bilhão. "O plano de negócio não é de três anos, dois anos. É de dez anos, de quinze anos, para você ser sustentável", disse.

No ano passado, a companhia captou US$ 230 milhões em uma oferta de ações que abriu caminho para seus BDRs na B3, negociados sob o código EVEB31.

O CEO resume o jogo em três pilares. O primeiro é o desenvolvimento do produto. O segundo é ter dinheiro para bancá-lo. "Se você não tem o dinheiro para bancar esse processo de desenvolvimento, você não vai chegar na linha de partida", afirmou.

O terceiro são clientes que acreditem na solução, o que depende de a aeronave entregar o custo, a capacidade de passageiros, o alcance e o tempo de recarga que o operador precisa. Foi na falta de um desses três que, segundo ele, a maior parte das 300 iniciativas ficou pelo caminho.

Por que a certificação foi para 2028

A Eve chegou a mirar 2026 para obter o certificado. Bordais atribui o adiamento ao ineditismo do projeto. O eVTOL não é avião nem helicóptero, e sim uma terceira categoria de aeronave, chamada de powered lift.

Cada tecnologia embarcada, como o motor elétrico, a bateria de íon-lítio e a estrutura sem pressurização, já é conhecida. A novidade está em juntá-las numa aeronave totalmente elétrica que decola e pousa como helicóptero e voa na horizontal como avião. "Ninguém nunca fez isso", disse.

Para o executivo, voar um protótipo é a parte fácil. "Tem uns concorrentes que voam faz dez anos. Eles estão voando protótipos deles. Mas o importante é certificar", afirmou.

A decisão de adiar, segundo ele, veio da necessidade de garantir que peso, velocidade, custo operacional e preço do veículo fechem a conta para o operador.

Pelo cronograma da empresa, o primeiro dos seis protótipos de conformidade, já com todos os sistemas da versão comercial, deve voar no segundo semestre de 2027.

A certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a validação pela FAA, dos Estados Unidos, estão previstas para 2028.

Onde o carro voador quer ganhar do helicóptero

Bordais usa a Revo, operadora que será a primeira cliente da Eve em São Paulo, para explicar a vantagem que enxerga. A empresa decidiu não esperar os eVTOLs e começou a voar com helicópteros grandes, de duas turbinas e dois pilotos, uma escolha voltada a passar segurança a quem não está acostumado a voar.

A aeronave da Eve leva um piloto e quatro passageiros. Segundo o CEO, o custo operacional será de 30% a 35% menor do que o desses helicópteros, com um piloto a menos, eletricidade no lugar de combustível e manutenção mais simples.

"A gente quer democratizar o céu", disse Bordais.

Há também o horário. O ruído menor deve permitir operar em faixas em que o helicóptero hoje não voa, como o início da manhã.

"Se você quer usar um serviço como a Revo, ela não consegue ir lá e buscar os passageiros às 5 horas da manhã. Tem que esperar 8 horas, 8 horas e meia", disse, ao citar os voos internacionais que chegam de madrugada.

A Revo, que fechou acordo de até US$ 250 milhões por até 50 aeronaves da Eve, prevê iniciar a operação comercial em 2028.

O embarque também muda. Como o motor é elétrico, passageiros entram e saem com os rotores desligados, sem o vento e o barulho que obrigam a abaixar a cabeça perto de um helicóptero. Para a infraestrutura, o executivo aposta no que já existe.

"São Paulo tem 265 helipontos. A gente pode transformá-los, de maneira simples, em vertiportos", afirmou.

Escalar a operação, porém, vai exigir mais pontos de recarga e um sistema próprio de controle de tráfego aéreo de baixa altitude, que a Eve desenvolve com a Atech, empresa do grupo Embraer.

Protótipo cumpre 91% dos testes

O protótipo de engenharia, pilotado remotamente em Gavião Peixoto (SP), fez o primeiro voo em dezembro de 2025 e já soma 73 voos. A campanha validou 91% dos pontos de teste planejados. Na fase atual, de transição parcial, a aeronave usa os rotores verticais para se sustentar e o motor traseiro para avançar, e já chegou a 45 nós, cerca de 83 km/h.

A meta é concluir a transição completa até o fim do ano. A cerca de 80 nós, ou perto de 150 km/h, a asa passa a sustentar sozinha a aeronave, os rotores de cima são desligados e o eVTOL voa como um avião.

Para Bordais, a controladora é trunfo na corrida. A Embraer tem 72% da Eve, segundo o executivo, e mais de 800 engenheiros da fabricante trabalham no projeto. "Nós somos o único que tem o respaldo de uma fabricante que já faz 57 anos que certifica, opera e faz o design de aeronaves", disse.

A carteira da Eve soma cerca de 2,5 mil aeronaves, avaliadas em US$ 12,6 bilhões a preço de tabela. A maior parte, porém, está em cartas de intenção, que não obrigam a compra. Sob contratos vinculantes estão 112 unidades.

Defesa fica fora dos planos até 2028

Questionado sobre o uso militar de eVTOLs, já testado pela Força Aérea dos Estados Unidos em missões de apoio logístico, Bordais disse que o foco segue na aplicação civil e na certificação com a Anac, que exige recursos de engenharia e financeiros dedicados.

"A gente não está pensando hoje em outras aplicações até 28", afirmou.

A porta, no entanto, não está fechada. "Não significa, tendo a Embraer um braço militar, que a gente não está olhando a possibilidade de abrir mercados de defesa. Mas isso hoje não faz parte da missão", disse.

A cabine da aeronave, lembrou, é flexível e permite retirar os assentos para levar carga ou fazer transporte médico.