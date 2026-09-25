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‘Patient Zero’: que horas estreia o novo clipe de Taylor Swift no VMA 2026?

Com direção da própria cantora e participação de Dakota Johnson e Colin Farrell, novo clipe de Taylor Swift será lançado durante a cerimônia do VMA 2026

Cena do videoclipe de "Patient Zero", novo single de Taylor Swift com participações de Dakota Johnson e Colin Farrell. (Divulgação)

Cena do videoclipe de "Patient Zero", novo single de Taylor Swift com participações de Dakota Johnson e Colin Farrell. (Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15h09.

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Taylor Swift lançará o videoclipe de “Patient Zero” no domingo, 27 de setembro, durante a cerimônia da premiação musical MTV Video Music Awards, em Los Angeles. Dirigido pela cantora, o clipe terá Dakota Johnson e Colin Farrell no elenco, enquanto Taylor Swift receberá o prêmio inaugural de Artista-Diretora.

Taylor Swift irá lançar o videoclipe de seu mais novo single, "Patient Zero", durante a cerimônia do MTV Video Music Awards (VMA), marcada para o próximo domingo, 27, em Los Angeles.

A novidade veio acompanhada de um pequeno teaser do videoclipe, que revelou a participação dos atores Dakota Johnson e Colin Farrell ao lado de Taylor Swift. O clipe foi dirigido pela cantora, que será homenageada com o prêmio inaugural de Artista-Diretora.

Nesta sexta-feira, 25, Taylor lançou a versão deluxe de seu 12ª álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl: The Encore", com quatro novas músicas. A produção é de Max Martin e Shellback.

Quando é o lançamento do videoclipe de 'Patient Zero'?

O videoclipe de "Patient Zero" será lançado neste domingo, 27, durante a cerimônia do MTV VMAs. Enquanto o horário exato ainda não foi definido, a premiação está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao VMA 2026?

O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.

A cerimônia também terá transmissão pelo Paramount+, serviço de streaming que disponibilizará o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia seguinte, 28 de setembro.

O que esperar do videoclipe de 'Patient Zero'?

No pequeno trecho revelado por Taylor Swift, é possível ver cenas da cantora e Dakota Johnson espelhando os movimentos uma da outra: diante da pia do banheiro, mergulhando na água e paradas juntas diante de uma sepultura.

Em seguida, é mostrado um close de Swift chorando, exibindo um anel de noivado, porém diferente do modelo revelado por Travis Kelce com o anúncio do casamento 'T&T'. Farrell sai de um carro e os três se encontram vestidos de preto.

'Perguntas frequentes'

Quando será lançado o videoclipe de “Patient Zero”? ＋

O videoclipe de “Patient Zero” será lançado no domingo, 27 de setembro, durante a cerimônia do MTV Video Music Awards. O horário exato da estreia ainda não foi divulgado.

Que horas começa o MTV VMA 2026? ＋

O MTV Video Music Awards está marcado para começar às 20h30, no horário de Brasília, no domingo, 27. A cerimônia será realizada em Los Angeles.

Quem participa do videoclipe de “Patient Zero”? ＋

Dakota Johnson e Colin Farrell aparecem no videoclipe ao lado de Taylor Swift. O clipe foi dirigido pela própria cantora.

O que aparece no teaser de “Patient Zero”? ＋

O teaser mostra Taylor Swift e Dakota Johnson diante de uma pia, dentro d’água e ao lado de uma sepultura. O trecho também exibe Taylor Swift com um anel de noivado, Colin Farrell saindo de um carro e os três integrantes do elenco vestidos de preto.

Por que Taylor Swift será homenageada no VMA? ＋

Taylor Swift receberá o prêmio inaugural de Artista-Diretora durante a cerimônia. A homenagem ocorre no mesmo evento em que será lançado o videoclipe de “Patient Zero”, dirigido pela cantora.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaTaylor Swift

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