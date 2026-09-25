‘Patient Zero’: que horas estreia o novo clipe de Taylor Swift no VMA 2026?

RESUMO ＋ Taylor Swift lançará o videoclipe de “Patient Zero” no domingo, 27 de setembro, durante a cerimônia da premiação musical MTV Video Music Awards, em Los Angeles. Dirigido pela cantora, o clipe terá Dakota Johnson e Colin Farrell no elenco, enquanto Taylor Swift receberá o prêmio inaugural de Artista-Diretora.

Taylor Swift irá lançar o videoclipe de seu mais novo single, "Patient Zero", durante a cerimônia do MTV Video Music Awards (VMA), marcada para o próximo domingo, 27, em Los Angeles.

A novidade veio acompanhada de um pequeno teaser do videoclipe, que revelou a participação dos atores Dakota Johnson e Colin Farrell ao lado de Taylor Swift. O clipe foi dirigido pela cantora, que será homenageada com o prêmio inaugural de Artista-Diretora.

Nesta sexta-feira, 25, Taylor lançou a versão deluxe de seu 12ª álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl: The Encore", com quatro novas músicas. A produção é de Max Martin e Shellback.

Quando é o lançamento do videoclipe de 'Patient Zero'?

O videoclipe de "Patient Zero" será lançado neste domingo, 27, durante a cerimônia do MTV VMAs. Enquanto o horário exato ainda não foi definido, a premiação está marcada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao VMA 2026?

O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.

A cerimônia também terá transmissão pelo Paramount+, serviço de streaming que disponibilizará o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia seguinte, 28 de setembro.

O que esperar do videoclipe de 'Patient Zero'?

No pequeno trecho revelado por Taylor Swift, é possível ver cenas da cantora e Dakota Johnson espelhando os movimentos uma da outra: diante da pia do banheiro, mergulhando na água e paradas juntas diante de uma sepultura.

Em seguida, é mostrado um close de Swift chorando, exibindo um anel de noivado, porém diferente do modelo revelado por Travis Kelce com o anúncio do casamento 'T&T'. Farrell sai de um carro e os três se encontram vestidos de preto.

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