Taylor Swift e Travis Kelce: tudo o que se sabe sobre o casamento

O noivado entre a cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce foi anunciado em agosto de 2025 e, desde então, o casal tem sido um dos mais comentados no mundo do entretenimento e dos esportes.

A confirmação do compromisso aconteceu nas redes sociais e a repercussão foi enorme entre fãs e a imprensa, com o anúncio rapidamente se tornando um dos posts mais curtidos e compartilhados do Instagram.

Veja o post feito pela cantora, que teve 14 milhões de curtidas em só na primeira hora no ar, segundo dados da Meta:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Taylor Swift (@taylorswift)

Cerimônia já está sendo planejada

Segundo matéria do New York Times, os planos para o casamento já estão em andamento. O casal entrou efetivamente na fase de planejamento e tem debatido datas e logística da cerimônia, ainda que mantenha muitos detalhes privados. Relatos apontam que os dois estão empolgados com esta próxima fase da vida em comum, inclusive conversando sobre a possibilidade de começar uma família depois do casamento.

Um dos principais rumores que circulam nos bastidores é sobre a data e o local do casamento. O The Knot revelou que a cerimônia pode acontecer em 13 de junho de 2026, um sábado no meio do verão norte-americano, escolhido possivelmente por Swift em função de sua conhecida afinidade com o número 13, que tem significado pessoal para a cantora.

O local apontado por diversas fontes é o Ocean House em Watch Hill, Rhode Island, um resort de luxo à beira-mar que oferecerá privacidade e conforto para convidados de alto perfil.

A dona do hit "The Fate of Ophelia" afirmou que estava planejando uma grande cerimônia "em um destino paradisíaco", o que gerou uma nova onda de especulações. Caso o casamento aconteça no exterior, a Itália é a opção mais apontada pelos fãs.

Apesar de bastante expectativa em torno da data, não houve uma confirmação oficial por parte de Taylor Swift ou de Travis Kelce. As informações sobre a escolha do local ou dos detalhes da cerimônia ainda vêm de relatos de imprensa.

Na organização do casamento, fontes próximas afirmam que Taylor tem demonstrado interesse em algo que não seja caótico ou gigantesco, sugerindo que ela prefere um evento elegante e significativo para ela e para Kelce, em vez de um espetáculo midiático exagerado. Isso corresponderia à postura que Swift vem adotando nos preparativos: empolgada, mas com foco em manter a experiência pessoal e íntima.

Parte dos rumores também envolve como o casamento se encaixa com a carreira profissional de Travis Kelce. Enquanto o atleta encerrou a temporada regular da NFL e discute seu futuro na liga, sua relação com Swift e a proximidade da cerimônia geram especulações sobre se ele continuará jogando.

Quem serão os convidados?

Em um episódio do programa "The Graham Norton Show", em outubro de 2025, a cantora afirmou que convidaria muita gente. “Qualquer pessoa com quem já conversei”, revelou a cantora.

E o vestido?

De acordo com o The Knot, a opção mais provável seja que um modelo exclusivo da Ralph Lauren. Afinal, foi dessa marca o vestido usado por Taylor em seu pedido de casamento. A marca já criou vestidos para outras noivas celebridades como Lily Collins, Priyanka Chopra e Selena Gomez.

Outra opção forte seria um modelo assinado por Vivienne Westwood. A grife já vestiu noivas famosas como Miley Cyrus e Carrie Bradshaw e forneceu figurinos para a The Eras, última turnê de Taylor Swift. Oscar de la Renta seria a terceira aposta do The Knot, já que a cantora costuma usar looks do estilista de luxo em tapetes vermelhos e vestiu um modelo da marca para o casamento de Selena Gomez.