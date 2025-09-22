Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, revela segredo para se recuperar de um fracasso em 4 minutos

A derrota do Kansas City Chiefs para o Philadelphia Eagles por 20 a 17 foi marcada por um erro decisivo: o tight end Travis Kelce, um dos principais nomes da equipe, deixou escapar um passe de Patrick Mahomes no quarto período.

A bola foi interceptada e praticamente selou a derrota dos Chiefs — que, até aquele momento, acumulavam duas derrotas seguidas no início da temporada, algo que não acontecia desde 2014.

A reação de Kelce foi explosiva. Mas o episódio que poderia manchar sua imagem ganhou outro contorno três dias depois, durante seu podcast New Heights, ao lado do irmão Jason Kelce. Em menos de quatro minutos, Travis deu uma aula de como um líder deve se portar após um erro.

Assumir a responsabilidade é um gesto de liderança

Logo após a derrota, o quarterback Patrick Mahomes tentou tirar o peso da falha das costas de Kelce ao dizer que o passe poderia ter sido melhor. Mas Kelce assumiu a responsabilidade sozinho pela jogada mal executada.

“A bola estava onde precisava estar, quando precisava estar”, disse. “Só preciso conseguir me recompor agora para não me colocar em uma posição em que a bola me surpreenda daquele jeito”, completou.

Ao reconhecer publicamente que o erro foi dele, Kelce não apenas aliviou a pressão sobre os colegas, mas reforçou a confiança no time e no plano de jogo. Esse tipo de atitude é um dos traços mais marcantes de grandes líderes: quando algo dá errado, eles não procuram culpados — assumem a responsabilidade, protegem a equipe e seguem em frente com foco na solução.

Valorizar o esforço coletivo

Apesar do erro, Kelce fez questão de destacar a atuação de um colega: o offensive tackle Josh Simmons, calouro do time, que correu para impedir um touchdown após a interceptação. “Ele demonstrou um esforço tremendo naquela jogada. Eu o admiro por isso, cara”, disse.

Líderes que reconhecem publicamente o desempenho dos colegas reforçam valores como esforço e comprometimento — ingredientes indispensáveis para times de alta performance.

Liderar também é saber cair

A fala final de Kelce resume o espírito de liderança que ele representa. “Enquanto mantivermos esse tipo de esforço e foco ao longo do ano, vamos resolver essa questão da execução”, afirmou.

Para líderes — no esporte ou nos negócios —, saber reagir ao erro com responsabilidade, foco e valorização do coletivo é o que define uma gestão de verdade.

