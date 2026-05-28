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Secretário do Tesouro dos EUA defende proibição de pousos a companhias aéreas do Irã

Scott Bessent afirmou também que irá aplicar sanções econômicas ao Omã caso o país tenha contribuído com o bloqueio do Estreito de Ormuz

Scott Bessent: o secretário do Tesouro norte-americano já ameaçou sanções à maioria das instituições iranianas (Fabrice COFFRINI/AFP)

Scott Bessent: o secretário do Tesouro norte-americano já ameaçou sanções à maioria das instituições iranianas (Fabrice COFFRINI/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 12h59.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 28, que companhias aéreas iranianas não terão mais acesso a locais de pouso e reabastecimento, sem esclarecer como pretende aplicar esta medida em nível mundial.

Bessent se pronunciou por meio de uma publicação no site X, antigo Twitter. De acordo com ele, Washington "fechará o acesso das companhias aéreas iranianas a pontos de aterrissagem, reabastecimento de combustível e venda de passagens", sem oferecer mais detalhes.

As duas companhias aéreas iranianas, Iran Air e Mahan air, já estão sujeitas a sanções no momento, de acordo com a agência de notícias AFP.

Nesta quarta-feira, 27, o Departamento do Tesouro anunciou também sanções contra a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, a nova agência de Teerã que pretende cobrar tarifas pela passagem pelo Estreito de Ormuz.

Ameaça de sanções ao Omã

Bessent não se ateve apenas às instituições iranianas. O secretário ameaçou nesta quinta-feira, 28, impor sanções ao Omã caso o país ajude a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã a implementar o sistema de pedágio em Ormuz.

"Omã, em particular, deve saber que o Departamento do Tesouro dos EUA irá visar agressivamente quaisquer atores envolvidos — direta ou indiretamente — na facilitação da cobrança de pedágio no Estreito, e quaisquer parceiros dispostos a colaborar serão penalizados", advertiu Bessent em uma publicação no X.

Cessar-fogo frágil

As forças americanas e iranianas mantêm um cessar-fogo desde 8 de abril, que já foi violado várias vezes, enquanto um acordo de paz é negociado.

Em sessão desta quinta-feira, 28, representantes dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um acordo de extensão do cessar-fogo entre os países para mais 60 dias, de acordo com o site Axios.

Dois funcionários americanos e uma fonte regional envolvida nos esforços de mediação afirmaram ao veículo que os países também irão iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano. Até o momento, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não aprovou a trégua.

A tensão entre os países voltou a crescer nos últimos dias, após novas ações militares de Washington serem classificadas pelo Irã, que segue demonstrando ceticismo sobre as tratativas, como violações do cessar-fogo.

Nesta quinta-feira, 28, o Irã atacou uma base aérea americana no Kuwait. A operação ocorreu após uma sequência de ataques dos EUA contra o que Washington descreveu como uma operação iraniana com drones.

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