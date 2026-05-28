Secretário do Tesouro dos EUA defende proibição de pousos a companhias aéreas do Irã

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 28, que companhias aéreas iranianas não terão mais acesso a locais de pouso e reabastecimento, sem esclarecer como pretende aplicar esta medida em nível mundial.

Bessent se pronunciou por meio de uma publicação no site X, antigo Twitter. De acordo com ele, Washington "fechará o acesso das companhias aéreas iranianas a pontos de aterrissagem, reabastecimento de combustível e venda de passagens", sem oferecer mais detalhes.

The @USTreasury continues our Economic Fury campaign against the Iranian regime. Their troops are not getting paid, the police are not reporting for work, and Kharg Island is shut down. The Iranian economy and currency are in free fall. Iran’s Persian Gulf Strait Authority… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026

As duas companhias aéreas iranianas, Iran Air e Mahan air, já estão sujeitas a sanções no momento, de acordo com a agência de notícias AFP.

Nesta quarta-feira, 27, o Departamento do Tesouro anunciou também sanções contra a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, a nova agência de Teerã que pretende cobrar tarifas pela passagem pelo Estreito de Ormuz.

Ameaça de sanções ao Omã

Bessent não se ateve apenas às instituições iranianas. O secretário ameaçou nesta quinta-feira, 28, impor sanções ao Omã caso o país ajude a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã a implementar o sistema de pedágio em Ormuz.

"Omã, em particular, deve saber que o Departamento do Tesouro dos EUA irá visar agressivamente quaisquer atores envolvidos — direta ou indiretamente — na facilitação da cobrança de pedágio no Estreito, e quaisquer parceiros dispostos a colaborar serão penalizados", advertiu Bessent em uma publicação no X.

The United States Government will not tolerate any effort to impose a tolling system in the Strait of Hormuz. Oman, in particular, should know that the U.S. Treasury will aggressively target any actors involved - directly or indirectly - in facilitating tolls for the Strait and… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026

Cessar-fogo frágil

As forças americanas e iranianas mantêm um cessar-fogo desde 8 de abril, que já foi violado várias vezes, enquanto um acordo de paz é negociado.

Em sessão desta quinta-feira, 28, representantes dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um acordo de extensão do cessar-fogo entre os países para mais 60 dias, de acordo com o site Axios.

Dois funcionários americanos e uma fonte regional envolvida nos esforços de mediação afirmaram ao veículo que os países também irão iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano. Até o momento, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não aprovou a trégua.

A tensão entre os países voltou a crescer nos últimos dias, após novas ações militares de Washington serem classificadas pelo Irã, que segue demonstrando ceticismo sobre as tratativas, como violações do cessar-fogo.

Nesta quinta-feira, 28, o Irã atacou uma base aérea americana no Kuwait. A operação ocorreu após uma sequência de ataques dos EUA contra o que Washington descreveu como uma operação iraniana com drones.