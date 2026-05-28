Ele foi chamado de ‘pior analista do Goldman Sachs’ e hoje é bilionário do setor imobiliário

Ser demitido, cortado ou afastado de uma grande corporação pode parecer o fim de uma trajetória profissional para a maioria das pessoas. Para alguns líderes, no entanto, o revés funciona como o combustível necessário para o sucesso.

O magnata do setor imobiliário Fernando De Leon deixou o Goldman Sachs após ouvir que não tinha o perfil adequado para a instituição de US$ 293 bilhões. O corte mudou sua história e pavimentou o caminho para a criação de um império.

De Leon relembrou, em entrevista ao The Wall Street Journal, as palavras exatas de seu gestor no início dos anos 2000: "Você deveria encontrar outra coisa para fazer. Basicamente, você deve ser o pior analista que o Goldman Sachs já contratou". Embora doloroso no primeiro momento, o feedback foi o divisor de águas de sua vida.

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O recomeço "no mundo selvagem"

O próprio gestor que o dispensou previu o futuro de De Leon, afirmando que um dia ele voltaria ao banco não como funcionário, mas como cliente. O executivo percebeu que seu verdadeiro talento pertencia "ao mundo selvagem", criando e construindo as próprias operações, e não preso às amarras analíticas do banco.

Utilizando cerca de US$ 100 mil acumulados de bônus anteriores e economias de infância, o empresário começou a investir no setor imobiliário no Texas, comprando opções de terrenos.

Após superar uma sequência inicial de negócios ruins que quase o fizeram desistir, ele persistiu e fundou o Leon Capital Group em 2006. Hoje, aos 47 anos, ele expandiu a atuação para os setores de saúde e serviços financeiros, acumulando um patrimônio pessoal estimado em US$ 3,1 bilhões.

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