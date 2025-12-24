Taylor Swift doa R$ 11 milhões neste final de ano; saiba o destino

A cantora americana Taylor Swift fez uma doação milionária às vésperas do Natal. A artista destinou US$ 1 milhão para a Feeding America (Alimentando América, em tradução livre) e outros US$ 1 milhão para a American Heart Association (Associação Americana do Coração). Cada doação equivale a cerca de R$ 5,52 milhões.

Em publicação no Instagram, a Feeding America divulgou uma mensagem da CEO da entidade, Claire Babineaux-Fontenot, agradecendo o apoio da artista e confirmando o valor recebido.

“Somos imensamente gratos pela doação de US$ 1 milhão de Taylor Swift para a Feeding America”, escreveu Babineaux-Fontenot. “Nesta temporada de festas, o apoio contínuo dela é um lembrete poderoso do que é possível quando nos unimos para acabar com a fome.”

“Quando nos unimos ao lado das pessoas que enfrentam a fome, conseguimos garantir que as famílias tenham uma mesa farta neste período de festas e além”, acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Feeding America (@feedingamerica)

Homenagem ao pai

Em comunicado separado, a American Heart Association informou que a doação de US$ 1 milhão foi feita em homenagem ao pai da cantora, Scott Swift.

A artista já havia falado publicamente sobre a experiência da família com doenças cardiovasculares durante participação no podcast “New Heights”, apresentado por seu noivo, Travis Kelce, em agosto. Na ocasião, Swift contou que o pai passou por uma cirurgia de ponte de safena ao longo do verão.

Em nota, a CEO da AHA, Nancy Brown, afirmou que a contribuição da cantora “vai criar uma mudança duradoura muito além de seu valor financeiro”.

“O compromisso de Taylor em apoiar o pai fará com que muitas outras pessoas se conscientizem da importância de levar a saúde do coração a sério, fortalecer esforços de prevenção e melhorar fatores de risco controláveis.”

As doações de Taylor Swift

As doações de fim de ano reforçam um histórico de ações filantrópicas da cantora. Ao longo dos anos, Swift contribuiu com milhões de dólares para iniciativas de ajuda em desastres, programas educacionais e outras causas.

Durante a turnê “Eras Tour”, em 2023, a artista também fez doações a bancos de alimentos nas cidades por onde passou com shows esgotados.

Mais recentemente, no documentário “End of an Era”, Swift revelou que decidiu aumentar os bônus pagos à equipe da turnê após o espetáculo quebrar recordes internacionais e arrecadar mais de US$ 2 bilhões em vendas de ingressos. “Essas pessoas trabalham duro demais e são as melhores no que fazem", disse a cantora no documentário.