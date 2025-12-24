Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'The Fate of Ophelia': quem é a personagem que inspirou música de Taylor Swift

Canção da nova fase da artista revisita figura trágica de Shakespeare e propõe releitura sobre amor, loucura e salvação

Taylor Swift: saiba a história de Ofélia (YouTube/Reprodução)

Taylor Swift: saiba a história de Ofélia (YouTube/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19h01.

A música “The Fate of Ophelia”, lançada por Taylor Swift como faixa central de seu novo projeto, resgata uma das personagens mais trágicas da literatura ocidental: Ofélia, da peça Hamlet, de William Shakespeare.

Na obra original, escrita entre 1599 e 1601, Ofélia é uma jovem nobre da Dinamarca, filha de Polônio, conselheiro do rei, e irmã de Laertes. Ela é uma das apenas duas personagens femininas da tragédia e se tornou, ao longo dos séculos, um dos maiores símbolos literários da fragilidade feminina em sistemas patriarcais.

Quem é Ofélia em Hamlet

Ofélia ocupa uma posição social relevante, mas tem sua identidade definida quase exclusivamente pelos homens à sua volta. Submissa ao pai e ao irmão, ela é forçada a romper sua relação com Hamlet por ordem de Polônio. Quando passa a ser usada como instrumento para vigiar o príncipe, torna-se vítima direta de manipulação política e emocional.

A rejeição pública de Hamlet, no episódio conhecido como a “cena do convento”, marca um ponto de ruptura. Ao negar seu amor e humilhá-la, Hamlet destrói o último vínculo afetivo de Ofélia, que já havia sacrificado seus próprios sentimentos por obediência.

Loucura, colapso e morte

O colapso definitivo ocorre após a morte de Polônio, assassinado acidentalmente por Hamlet. Sem o pai — figura central de autoridade que estruturava sua existência —, Ofélia perde qualquer referência de identidade.

Sua loucura é explícita e não ambígua: ela canta canções fragmentadas, fala por metáforas e distribui flores com significados simbólicos ligados à morte, à sexualidade e à traição.

Ofélia morre afogada ao tentar pendurar guirlandas de flores sobre um riacho. Shakespeare mantém a ambiguidade sobre se a morte foi um acidente ou suicídio. Mesmo no fim, a personagem permanece sem controle sobre o próprio destino.

A releitura de Taylor Swift

Em “The Fate of Ophelia”, Taylor Swift retoma essa trajetória trágica como ponto de partida, mas subverte o desfecho. A letra faz referência direta à jovem “filha de um nobre”, à loucura induzida pelo amor e à ideia de afogamento como destino inevitável. A diferença está no eixo narrativo: a voz da canção afirma ter sido salva desse destino.

Na interpretação proposta por Swift, o amor surge como força de resgate. A personagem da música não afunda, não enlouquece e não desaparece. Ela escapa. A tragédia é reconhecida, mas não reproduzida.

Críticas e limites da comparação

A releitura, no entanto, não passou incólume pela crítica literária. Especialistas apontam que o colapso de Ofélia não se explica apenas pela frustração amorosa, mas por uma estrutura de supressão de autonomia feminina. Seu sofrimento decorre da ausência de agência em um sistema que a instrumentaliza do início ao fim.

Ao transformar o amor romântico em solução, a canção desloca o foco do problema estrutural que define a personagem original. Ainda assim, o diálogo cultural permanece relevante ao reintroduzir Ofélia no imaginário contemporâneo.

Por que Ofélia ainda importa

Ofélia permanece uma figura central da literatura porque encarna temas universais: loucura, perda, silenciamento e ausência de escolha. Ao revisitá-la, Swift reforça um movimento recorrente em sua obra: apropriar-se de narrativas clássicas para reposicionar mulheres não como vítimas do destino, mas como autoras de sua própria saída da tragédia.

Diferentemente da jovem de Elsinore, a Ophelia de Swift não se afoga. Ela sobrevive.

Acompanhe tudo sobre:Taylor Swift

Mais de Pop

Pat Finn, de Friends e Seinfeld, morre aos 60 anos

Como manter os pets seguros durante as festas de Natal e Ano Novo

Taylor Swift doa R$ 11 milhões neste final de ano; saiba o destino

'Vai ser um Natal sombrio': o que esperar do volume 2 de Stranger Things na Netflix

Mais na Exame

Mundo

Aliado de Trump vence eleição em Honduras e promete romper com China

Brasil

Lula estabelece cota para exibição de filmes nacionais nos cinemas em 2026

Um conteúdo SBT News

Consumo moderado de álcool eleva risco de câncer, diz estudo

Tecnologia

Steam caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta quarta