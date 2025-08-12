Travis Kelce: da NFL ao palco com Taylor Swift — como jogador dos Chiefs chegou aos US$ 90 milhões

Com uma fortuna estimada em US$ 90 milhões, Travis Kelce não se destaca somente por seu desempenho como jogador do Kansas City Chiefs e seus três anéis do Super Bowl: o atleta também é um empresário de sucesso — e namorado da cantora Taylor Swift.

No futebol americano, o tight end do Chiefs detém recordes como o maior número de temporadas consecutivas com mil jardas recebidas por um jogador em sua posição e a mais rápida conquista de 10 mil jardas de recepção na história da liga.

Já nos negócios, Kelce é o coapresentador do podcast New Heights, lançado em 2022 ao lado de seu irmão, Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles. Em pouco tempo após o lançamento, o podcast se tornou um dos mais ouvidos na categoria esportiva e atraiu ainda mais atenção quando os dois irmãos se enfrentaram no Super Bowl LVII — situação até então inédita na NFL. Em 2024, New Heights firmou um acordo de exclusividade com a Amazon, avaliado em mais de US$ 100 milhões. O podcast também recebeu vários prêmios, como "Podcast do Ano" no iHeartPodcast Awards e "Melhor Podcast Esportivo" pela The Podcast Academy.

O portfólio fora dos campos

Além de sua carreira no esporte e do sucesso com o podcast, Kelce diversificou sua atuação com diversos investimentos e negócios. Um de seus empreendimentos é o Kelce’s Krunch, um cereal em parceria com a rede de supermercados Hy-Vee, lançado em 2022. O produto, um tipo de floco de milho açucarado, é uma colaboração que destina parte dos lucros à sua fundação de caridade.

Kelce também tem uma marca de suplementos nutricionais chamada Hilo Nutrition, fundada em 2019. A empresa foca em produtos de saúde e performance, como gomas nutricionais, que são vendidas sob a marca Hilo.

Outro dos negócios de Kelce é a linha de roupas Tru Kolors, lançada em 2020, que fez história por ser a primeira colaboração de um jogador com uma franquia da NFL. A marca tornou-se um sucesso quando, em 2022, formou uma parceria com o Kansas City Chiefs, ampliando ainda mais seu alcance. A ideia por trás de Tru Kolors é promover uma linha de vestuário inclusiva, com designs modernos e que atendem a diferentes públicos.

Em 2021, Kelce lançou uma linha de tênis com a Nike, chamada Nike x Kelce Blazer Mid ’77 Vintage. A coleção incluiu seis cores diferentes inspiradas em sua vida pessoal e nas cores de seu time, o vermelho, branco e amarelo. A colaboração com uma gigante do esporte fortaleceu ainda mais sua presença como influenciador no mercado de moda esportiva.

Além disso, Kelce é co-proprietário da rede de lavagem de carros Club Car Wash, que conta com 109 estabelecimentos espalhados por oito estados do centro dos EUA.

Kelce também entrou no setor alimentício com sua linha de molhos de churrasco. Em outubro de 2023, ele se associou ao Walmart para lançar a Travis Kelce’s Kitchen, uma linha de sete molhos de churrasco com sabores inspirados na culinária de Kansas City, sua cidade natal.

No campo dos investimentos, Kelce possui participação em diversas empresas, incluindo a Cholula Hot Sauce, marca de molho picante na qual investiu por meio da L Catterton. Quando a McCormick adquiriu a Cholula por US$ 800 milhões em 2020, Kelce viu seu investimento crescer quatro vezes seu valor inicial.

Kelce também é investidor em empresas de bebidas, como Garage Beer, uma cervejaria leve localizada em Cincinnati. Em 2024, ele se tornou proprietário e operador do negócio ao lado de seu irmão Jason.

Outro dos negócios de Kelce é a participação na aquisição de uma parte da equipe de Fórmula 1 Alpine F1 Team, realizada em 2023, com o ator Ryan Reynolds e seu colega de time Patrick Mahomes.

Em 2025, Kelce está também se aventurando no setor de restaurantes com a abertura do 1587 Prime Steakhouse, um restaurante que será inaugurado com o apoio de seu parceiro Mahomes no Loews Hotel Kansas City.

O impacto Swift

Mas, no mundo da cultura pop, Kelce ficou ainda mais famoso ao começar a namorar Swift. O relacionamento gerou uma onda de atenção na mídia e entre seus fãs, tornando Kelce uma figura conhecida mundialmente.

Taylor e Travis Kelce em campeonato da NFL

"Eu sou o plus one. Eu sou fã de música. Sou fã de arte. E é tão legal que eu possa experienciar ela sendo a plus one para mim no campo de futebol", disse Kelce em entrevista à GQ. “Eu meio que a fiz uma fã de futebol. Hoje ela é a fã mais envolvida. Ela sabe como são os relatórios de lesões. Ela entende o que são as situações especiais, terceiras para curtas—todas essas coisas, porque ela simplesmente ama ouvir sobre o meu trabalho", afirmou.

O relacionamento de Kelce com Swift também o expôs a um lado do entretenimento que ele não costumava vivenciar diretamente. “Ir para um palco… por três horas… isso é, sem dúvida, mais exaustivo do que o quanto eu me dedico em um domingo, e ela está fazendo isso três, quatro, cinco dias seguidos.”