Após sucesso em SP, NFL anuncia jogos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2026

Anúncio foi feito nesta sexta-feira e envolve acordo para a realização de pelo menos três partidas da temporada regular

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14h44.

Última atualização em 26 de setembro de 2025 às 14h46.

A NFL confirmou nesta sexta-feira, 26, que realizará pelo menos três partidas da temporada regular no Rio de Janeiro a partir de 2026, no estádio do Maracanã. O acordo faz parte da estratégia da liga de expandir internacionalmente o futebol americano, levando o esporte a novas cidades fora dos Estados Unidos.

Será a primeira vez que o Maracanã, estádio de relevância histórica para o futebol brasileiro, receberá uma partida oficial da NFL. O anúncio reforça o movimento da liga em estabelecer uma presença contínua em mercados internacionais considerados estratégicos.

"Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul", declara o comissário da NFL, Roger Goodell.

Desde o início da expansão global da NFL, 56 partidas de temporada regular foram realizadas fora dos EUA. Cidades como Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, Toronto e São Paulo já sediaram confrontos da liga. Em 2025, está prevista a realização de jogos em Dublin, Berlim e Madri, além de novas partidas em Londres.

Austrália e Brasil no radar da NFL

Em 2026, Melbourne, na Austrália, será palco da estreia da NFL na Oceania. A cidade receberá seu primeiro jogo oficial da liga como parte da expansão de longo prazo.

O Brasil já sediou duas partidas da NFL. A primeira, em 2024, reuniu Green Bay Packers e Philadelphia Eagles na Neo Química Arena, em São Paulo. A segunda ocorreu no último dia 5 de setembro, também no estádio do Corinthians, com vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs por 27 a 21.

Segundo a NFL, o público da partida em São Paulo foi de 47.627 pessoas e o país soma mais de 36 milhões de fãs do esporte.

A cobertura da liga no Brasil é realizada pela Globo, por meio dos canais sportv e getv, que transmitem todos os jogos da temporada.

