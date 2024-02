Grammy Awards 2024: Taylor Swift é a grande vencedora da noite — e anuncia novo álbum

No último domingo, 4, aconteceu a 66ª edição do Grammy Awards, a maior premiação da indústria da música.

A grande vencedora da noite foi Taylor Swift, cujo álbum "Midnights" foi eleito o melhor do ano. É a quarta vez que a artista ganha a categoria, se tornando a primeira artista da história a conseguir o feito. Em seu discurso de vitória, a cantora ainda anunciou seu próximo trabalho, intitulado "The Tortured Poets Department".

Já o prêmio de melhor canção foi para Billie Eilish com "What Was I Made For?", parte da trilha sonora de "Barbie", enquanto Miley Cyrus ganhou a estatueta pela primeira vez na categoria de melhor gravação por "Flowers".

Já na ala rock, Paramore levou o melhor álbum, com "This is Why", batendo Foo Fighters, Metallica, Queens of Stone Age e Greta Van Fleet. A vencedora na categoria música de rock foi "Not Strong Enough", do trio boygenius.

Indicações a parte, o Grammy é um show de celebridades. Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa subiram ao palco da Crypto.com Arena para apresentações separadas. Pelo quarto ano consecutivo, a premiação foi comandada pelo comediante sul-africano Trevor Noah.

Veja a lista de vencedores ao Grammy 2024

Os vencedores estão grifados em vermelho.

Música do ano

"A&W", Lana Del Rey

"Anti-Hero", Taylor Swift

"Butterfly", Jon Batiste

"Dance the Night" (De "Barbie: O Álbum"), Dua Lipa

"Flowers", Miley Cyrus

"Kill Bill", SZA

"Vampire", Olivia Rodrigo

"What Was I Made For?" de "Barbie", Billie Eilish

Gravação do ano

"Worship", Jon Batiste

"Not Strong Enough", boygenius

"Flowers", Miley Cyrus

"What Was I Made For?" do filme "Barbie", Billie Eilish

"On My Mama", Victoria Monét

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

"Kill Bill", SZA

Álbum do ano