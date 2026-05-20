Apesar das críticas, último episódio de 'The Boys' bate recorde no Prime Video

A despedida de "The Boys" virou um fenômeno de audiência. Mesmo cercada de críticas nas redes sociais e discussões sobre o ritmo da reta final, a quinta temporada se tornou a mais assistida de toda a história da série no Prime Video.

Produção entrou para o hall das mais assistidas

Segundo dados divulgados pelo The Hollywood Reporter, a temporada final alcançou cerca de 57 milhões de espectadores por episódio em escala global, considerando apenas cinco semanas de exibição. O desempenho colocou a produção entre as dez temporadas mais assistidas da história do Prime Video.

Os números chamam atenção porque a temporada também passou a dividir o público. Nas redes sociais, parte dos fãs reclamou do ritmo mais lento, da quantidade de episódios considerados “tapa-buraco” e da forte conexão com os derivados da franquia, como "Gen V" e o futuro "Vought Rising".

Eric Kripke, criador da série, respondeu diretamente às críticas. Para ele, a reta final precisava priorizar o desenvolvimento emocional dos personagens antes do grande confronto definitivo. “Nada do que acontece nos episódios finais vai importar se você não desenvolver bem os personagens”, afirmou o showrunner.

Reclamações não afetaram aprovação da temporada

Mesmo com as reclamações, a temporada manteve forte aprovação da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o último ano da série estreou com 95% de aprovação, com avaliações elogiando o tom político mais agressivo, a violência característica da produção e o peso dramático do encerramento.

A quinta temporada acompanhou a escalada final da guerra entre Billy Bruto, interpretado por Karl Urban, e o Capitão Pátria de Antony Starr. A trama também marcou o reencontro de nomes de Supernatural, com as participações de Jared Padalecki e Misha Collins ao lado de Jensen Ackles.

Todos os episódios da quinta e última temporada já estão disponíveis no Prime Video.