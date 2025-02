Super Bowl 2025: o que esperar do show de intervalo de Kendrick Lamar

O Super Bowl halftime show sempre foi um dos momentos mais esperados do evento anual da National Football League (NFL). Com milhões de espectadores, a apresentação no intervalo da grande final é o espetáculo musical mais assistido do ano nos Estados Unidos.

Neste domingo, durante a disputa entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, em New Orleans, Louisiana, será a vez de Kendrick Lamar subir ao palco.

O artista de 37 anos, conhecido por sua habilidade narrativa e influência no hip-hop, faz história como o primeiro rapper solo a ser o headliner do show.

O que esperar da apresentação de Kendrick Lamar?

O rapper promete um show baseado em storytelling, característica marcante de sua carreira. Em coletiva promovida pela Apple Music, Lamar destacou sua intenção de trazer a narrativa de suas músicas para o palco.

“Tenho uma paixão por contar histórias, e sempre fui muito aberto sobre isso ao longo do meu catálogo e trajetória na música”, afirmou.

A apresentação contará com a participação especial da cantora SZA, vencedora de quatro Grammys em 2024, e será dirigida por Hamish Hamilton, responsável pelo show do intervalo do Super Bowl desde 2010. No entanto, assim como em edições anteriores, os detalhes do espetáculo estão sendo mantidos em segredo.

Quem patrocina o show do intervalo?

A Apple Music é a patrocinadora oficial do halftime show. A empresa assumiu o posto em 2023, quando Rihanna foi a atração principal, substituindo a Pepsi, que patrocinava o evento desde 2013.

Onde assistir ao Super Bowl de 2025?

O Super Bowl LIX será realizado no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans. A partida será transmitida no Brasil às 20h30, no horário de Brasília, por diversos canais:

TV aberta: RedeTV!

RedeTV! TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+, NFL Game Pass (DAZN) e CazéTV (YouTube e Prime Video).

A apresentação de Lamar deve acontecer por volta das 22h, no horário de Brasília.

A história do show do intervalo

O Super Bowl halftime show já passou por diversas transformações.

No início, o espaço era reservado para bandas marciais universitárias e grupos de dança, até que, em 1991, o grupo New Kids on the Block foi o primeiro grande nome da música a comandar o espetáculo.

A partir da década de 1990, grandes artistas passaram a se apresentar no evento, incluindo Michael Jackson, Diana Ross, Stevie Wonder e Gloria Estefan. Desde então, o show do intervalo se tornou um dos momentos mais icônicos do Super Bowl, atraindo audiências recordes e performances memoráveis.