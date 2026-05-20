Com atacante chamado pelo LinkedIn, Cabo Verde sonha alto na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 será marcada por novidades históricas. Além do novo formato com 48 seleções e da realização conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México, o torneio terá quatro países estreando no principal palco do futebol: Curaçao, Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde.

Entre os novatos, a seleção cabo-verdiana chega embalada por uma campanha surpreendente nas Eliminatórias e com um discurso claro: competir sem medo diante das grandes potências.

Classificação histórica e campanha acima das expectativas

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Cabo Verde garantiu presença inédita em uma Copa do Mundo após vencer eSwatini por 3 a 0, em outubro de 2025. O resultado colocou o pequeno país africano entre as menores nações da história a alcançar o torneio.

O feito ganhou ainda mais peso pela campanha construída nas Eliminatórias africanas. Os Tubarões Azuis terminaram na liderança do grupo, quatro pontos à frente de Camarões, tradicional força do continente.

Sob o comando do técnico Pedro Leitão Brito, o Bubista, a equipe emplacou cinco vitórias consecutivas. Um dos momentos mais marcantes da trajetória foi o triunfo por 1 a 0 justamente sobre os camaroneses, em setembro do ano passado.

“Estamos muito animados. Nosso povo está vivendo esse momento com muita felicidade e vamos fazer o nosso melhor por eles”, afirmou o treinador em entrevista à CNN Sports.

Bubista aposta na união para encarar a Espanha

Ex-capitão da seleção, Bubista agora terá pela frente um desafio de peso em sua estreia como técnico em Mundiais. O primeiro compromisso de Cabo Verde será contra a Espanha, campeã do mundo em 2010 e atual campeã europeia.

Mesmo reconhecendo o favoritismo do adversário, o comandante evita adotar postura de resignação.

“Sabemos que será um jogo muito difícil. Eles têm grandes jogadores, vamos respeitá-los, mas qualquer coisa é possível. Temos coração, união e espírito de equipe. Essa é a nossa força", declarou.

Elenco mistura experiência, juventude e história curiosa

O elenco cabo-verdiano chega ao Mundial reunindo jogadores experientes e jovens promessas espalhadas pelo futebol europeu.

Entre os destaques estão Logan Costa, do Villarreal, o atacante Ryan Mendes, maior artilheiro e atleta com mais partidas pela seleção, além de Fabio Domingos, promessa de 18 anos do Paris Saint-Germain.

Outra história que chama atenção é a do atacante Roberto “Pico” Lopes, atualmente no Shamrock Rovers. Nascido na Irlanda, o jogador acabou optando por defender Cabo Verde, país de origem de seu pai, depois de um contato inusitado.

O convite para atuar pela seleção veio por meio de uma mensagem no LinkedIn enviada pelo então técnico Rui Águas. A primeira tentativa, escrita em português, foi ignorada por parecer spam. Meses depois, uma nova mensagem, em inglês, convenceu o atleta.

‘Queremos mostrar que nada é impossível’

Além da Espanha, Cabo Verde ainda enfrentará Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos da Copa do Mundo.

Sem a pressão de favoritismo, mas carregando o entusiasmo de uma classificação inédita, a seleção africana mira mais do que apenas participar do torneio.

“Queremos causar impacto pela nossa gente. Somos um país pequeno, mas podemos competir contra grandes seleções. Sabemos que é difícil, mas queremos mostrar ao mundo que nada é impossível”, concluiu Bubista.