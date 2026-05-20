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Com atacante chamado pelo LinkedIn, Cabo Verde sonha alto na Copa do Mundo

Após campanha histórica nas Eliminatórias, seleção comandada por Bubista quer provar que pode competir com as grandes potências

Seleção de Cabo Verde: estreante quer fazer história no Mundial ((Foto: Julio Aguilar/Getty Images))

Seleção de Cabo Verde: estreante quer fazer história no Mundial ((Foto: Julio Aguilar/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11h49.

A Copa do Mundo de 2026 será marcada por novidades históricas. Além do novo formato com 48 seleções e da realização conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México, o torneio terá quatro países estreando no principal palco do futebol: Curaçao, Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde.

Entre os novatos, a seleção cabo-verdiana chega embalada por uma campanha surpreendente nas Eliminatórias e com um discurso claro: competir sem medo diante das grandes potências.

Classificação histórica e campanha acima das expectativas

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Cabo Verde garantiu presença inédita em uma Copa do Mundo após vencer eSwatini por 3 a 0, em outubro de 2025. O resultado colocou o pequeno país africano entre as menores nações da história a alcançar o torneio.

O feito ganhou ainda mais peso pela campanha construída nas Eliminatórias africanas. Os Tubarões Azuis terminaram na liderança do grupo, quatro pontos à frente de Camarões, tradicional força do continente.

Sob o comando do técnico Pedro Leitão Brito, o Bubista, a equipe emplacou cinco vitórias consecutivas. Um dos momentos mais marcantes da trajetória foi o triunfo por 1 a 0 justamente sobre os camaroneses, em setembro do ano passado.

“Estamos muito animados. Nosso povo está vivendo esse momento com muita felicidade e vamos fazer o nosso melhor por eles”, afirmou o treinador em entrevista à CNN Sports.

Bubista aposta na união para encarar a Espanha

Ex-capitão da seleção, Bubista agora terá pela frente um desafio de peso em sua estreia como técnico em Mundiais. O primeiro compromisso de Cabo Verde será contra a Espanha, campeã do mundo em 2010 e atual campeã europeia.

Mesmo reconhecendo o favoritismo do adversário, o comandante evita adotar postura de resignação.

“Sabemos que será um jogo muito difícil. Eles têm grandes jogadores, vamos respeitá-los, mas qualquer coisa é possível. Temos coração, união e espírito de equipe. Essa é a nossa força", declarou.

Elenco mistura experiência, juventude e história curiosa

O elenco cabo-verdiano chega ao Mundial reunindo jogadores experientes e jovens promessas espalhadas pelo futebol europeu.

Entre os destaques estão Logan Costa, do Villarreal, o atacante Ryan Mendes, maior artilheiro e atleta com mais partidas pela seleção, além de Fabio Domingos, promessa de 18 anos do Paris Saint-Germain.

Outra história que chama atenção é a do atacante Roberto “Pico” Lopes, atualmente no Shamrock Rovers. Nascido na Irlanda, o jogador acabou optando por defender Cabo Verde, país de origem de seu pai, depois de um contato inusitado.

O convite para atuar pela seleção veio por meio de uma mensagem no LinkedIn enviada pelo então técnico Rui Águas. A primeira tentativa, escrita em português, foi ignorada por parecer spam. Meses depois, uma nova mensagem, em inglês, convenceu o atleta.

‘Queremos mostrar que nada é impossível’

Além da Espanha, Cabo Verde ainda enfrentará Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos da Copa do Mundo.

Sem a pressão de favoritismo, mas carregando o entusiasmo de uma classificação inédita, a seleção africana mira mais do que apenas participar do torneio.

“Queremos causar impacto pela nossa gente. Somos um país pequeno, mas podemos competir contra grandes seleções. Sabemos que é difícil, mas queremos mostrar ao mundo que nada é impossível”, concluiu Bubista.

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