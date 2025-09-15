Amazon Music vai transmitir show final de Bad Bunny em Porto Rico; saiba como assistir

No próximo sábado, 20, a Amazon Music vai realizar a transmissão exclusiva e gratuita do show especial “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, última apresentação de Bad Bunny em Porto Rico.

A transmissão ao vivo começará às 22h (horário de Brasília) e estará disponível globalmente nos aplicativos Amazon Music, Prime Video e no canal Twitch do Amazon Music (@AmazonMusic), permitindo que fãs de todo o mundo acompanhem o evento.

A residência "No Me Quiero Ir de Aquí"

A residência “No Me Quiero Ir de Aquí”, iniciada em 11 de julho, incluiu nove shows exclusivos para os moradores de Porto Rico.

A série de apresentações não só celebrou a identidade cultural da ilha, mas também prestou homenagem ao oitavo aniversário do Furacão Maria, que atingiu Porto Rico em 2017.

A Amazon também lançou o “comPRa Local”, uma seção no site da empresa que promove produtos, músicas, artistas e empresas de Porto Rico. Todos os itens destacados são identificados com o selo “Hecho en PR” (“Feito em PR”), ampliando o alcance de produtores e criadores locais.

Como acompanhar a transmissão?

Para assistir ao show final de Bad Bunny, basta acessar o Amazon Music, Prime Video ou o canal Twitch do Amazon Music no dia 20 de setembro, às 22h (horário de Brasília).