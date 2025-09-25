Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Spotify remove 75 milhões de faixas que usaram IA e anuncia regras para a tecnologia

Spotify reforça regras para o uso de IA dentro do aplicativo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15h13.

O Spotify anunciou nesta quinta-feira, 25, que removeu no último ano 75 milhões de músicas que usaram inteligência artificial (IA) de alguma forma. A plataforma disse que irá adotar novas regras para garantir mais transparência e combate a abusos, mas sem limitar o uso criativo da tecnologia por artistas.

A medida surge em resposta ao avanço das ferramentas de IA no meio musical. Algumas tecnologias facilitam desde a composição até a edição de faixas, mas também levantam preocupações sobre fraudes e conteúdos de baixa qualidade.

Uma das principais mudanças implementadas pelo Spotify é o fortalecimento dos filtros contra músicas consideradas de baixa qualidade, também conhecidas como spam, que são produzidas artificialmente e manipulam os números e os algoritmos de recomendação.

Proteção contra imitações e clonagem de vozes com IA

Outra proteção é para a prevenção da imitação ou clonagem de vozes de artistas sem autorização, especialmente no caso dos deepfakes vocais, que têm crescido com o uso de IA generativa.

Para combater essa prática, o Spotify promete maior agilidade na análise de conteúdos suspeitos e está testando sistemas para impedir o upload de músicas fraudulentas em perfis oficiais de artistas. Essas medidas visam proteger tanto os direitos dos artistas quanto a integridade do conteúdo musical na plataforma.

Uso responsável da IA: foco na autenticidade e combate a abusos

O Spotify enfatiza que o objetivo das mudanças não é punir o uso responsável e autêntico da IA, mas sim impedir que atores mal-intencionados explorem a tecnologia para difundir conteúdos enganosos, manipular algoritmos ou degradar a qualidade musical.

Um exemplo disso é o caso da banda virtual "The Velvet Sundown", que foi criada totalmente por IA e gerou grande repercussão, destacando a necessidade de sinalizações claras sobre o uso da tecnologia.

Essas atualizações refletem o desafio contínuo do setor musical em conciliar inovação tecnológica e ética, garantindo um ambiente seguro e confiável tanto para artistas quanto para ouvintes. Ao mesmo tempo, a plataforma busca liberar a IA como uma ferramenta legítima de criação, permitindo que artistas explorem as possibilidades oferecidas pela tecnologia de forma transparente e responsável.

Acompanhe tudo sobre:SpotifyIndústria da músicaMúsicaRedes sociais

Mais de Pop

Os fãs querem mais: como as participações especiais estão redefinindo os shows internacionais

Dia do Sorvete: conheça os 10 sabores favoritos dos brasileiros, segundo ranking do Ifood

Casamento às Cegas: quando saem os próximos episódios do reality?

Jogo da Steam é removido após golpe de mais de US$ 150 mil em criptomoedas

Mais na Exame

Mundo

Eslovênia proíbe entrada de Netanyahu no país por supostos crimes de guerra em Gaza

Future of Money

CVM lança consulta pública para 'reformar' regras para tokenização de ativos

Um conteúdo Bússola

Empreender no e-commerce não é fácil, mas a IA está mudando o jogo

Marketing

Mineirinho quebra recorde mundial na rampa gigante da Red Bull em Porto Alegre; veja o vídeo