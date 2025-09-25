Spotify remove 75 milhões de faixas que usaram IA e anuncia regras para a tecnologia

O Spotify anunciou nesta quinta-feira, 25, que removeu no último ano 75 milhões de músicas que usaram inteligência artificial (IA) de alguma forma. A plataforma disse que irá adotar novas regras para garantir mais transparência e combate a abusos, mas sem limitar o uso criativo da tecnologia por artistas.

A medida surge em resposta ao avanço das ferramentas de IA no meio musical. Algumas tecnologias facilitam desde a composição até a edição de faixas, mas também levantam preocupações sobre fraudes e conteúdos de baixa qualidade.

Uma das principais mudanças implementadas pelo Spotify é o fortalecimento dos filtros contra músicas consideradas de baixa qualidade, também conhecidas como spam, que são produzidas artificialmente e manipulam os números e os algoritmos de recomendação.

Proteção contra imitações e clonagem de vozes com IA

Outra proteção é para a prevenção da imitação ou clonagem de vozes de artistas sem autorização, especialmente no caso dos deepfakes vocais, que têm crescido com o uso de IA generativa.

Para combater essa prática, o Spotify promete maior agilidade na análise de conteúdos suspeitos e está testando sistemas para impedir o upload de músicas fraudulentas em perfis oficiais de artistas. Essas medidas visam proteger tanto os direitos dos artistas quanto a integridade do conteúdo musical na plataforma.

Uso responsável da IA: foco na autenticidade e combate a abusos

O Spotify enfatiza que o objetivo das mudanças não é punir o uso responsável e autêntico da IA, mas sim impedir que atores mal-intencionados explorem a tecnologia para difundir conteúdos enganosos, manipular algoritmos ou degradar a qualidade musical.

Um exemplo disso é o caso da banda virtual "The Velvet Sundown", que foi criada totalmente por IA e gerou grande repercussão, destacando a necessidade de sinalizações claras sobre o uso da tecnologia.

Essas atualizações refletem o desafio contínuo do setor musical em conciliar inovação tecnológica e ética, garantindo um ambiente seguro e confiável tanto para artistas quanto para ouvintes. Ao mesmo tempo, a plataforma busca liberar a IA como uma ferramenta legítima de criação, permitindo que artistas explorem as possibilidades oferecidas pela tecnologia de forma transparente e responsável.