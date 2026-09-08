Live-action e remake: o que a Nintendo está preparando para os 40 anos de Zelda

A Nintendo anunciou nesta terça-feira, durante uma edição especial do Nintendo Direct em comemoração aos 40 anos da franquia The Legend of Zelda, o título oficial da adaptação live-action da série de games.

A produção marca a primeira adaptação live-action da franquia e tem estreia prevista para 30 de abril de 2027. A expectativa é que o projeto amplie a presença de uma das séries mais populares da história dos videogames também nas telonas.

O filme será dirigido por Wes Ball, responsável por Planeta dos Macacos: O Reinado, e já tem parte do elenco principal confirmada. Bo Bragason interpretará a Princesa Zelda, enquanto Benjamin Evan Ainsworth dará vida ao herói Link. Já Uli Latukefu foi escalado para o papel do vilão Ganondorf.

A novidade foi apresentada por Shigeru Miyamoto, criador da franquia, que revelou que o longa-metragem The Legend of Zelda contará uma história inédita dentro do universo de Zelda. Segundo ele, a proposta é expandir a narrativa da saga por meio de uma trama original, desenvolvida especialmente para os cinemas.

Nintendo anuncia remake de Ocarina of Time para Switch 2 e confirma novidades da franquia Zelda

A Nintendo também anunciou o lançamento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para o Nintendo Switch 2. O remake chegará exclusivamente ao novo console em 5 de novembro de 2026.

Durante a apresentação, o produtor da série, Eiji Aonuma, conduziu cerca de 15 minutos de gameplay da nova versão, revelando as principais mudanças implementadas no clássico originalmente lançado para Nintendo 64, em 1998.

Segundo a Nintendo, o remake contará com gráficos completamente refeitos, incluindo novas texturas e aprimoramentos visuais em cenários e personagens. O jogo também terá tempos de carregamento reduzidos, desempenho mais estável, efeitos sonoros atualizados e uma trilha sonora reorquestrada com arranjos sinfônicos.

Parta em uma aventura por Hyrule e torne-se o Herói do tempo com a chegada de The Legend of #Zelda: Ocarina of Time ao console Nintendo Switch 2 em 5/11. Jogue em português do Brasil! #Nintendo Direct pic.twitter.com/GqjxruO01q — Nintendo Brasil (@NintendoBrasil) September 8, 2026

Outra novidade está relacionada ao ciclo de tempo do jogo. Diferentemente da versão original, a alternância entre dia e noite continuará acontecendo independentemente da localização do personagem, incluindo dentro das cidades e vilarejos de Hyrule.

As cenas de história terão diálogos ampliados e dublagem para os personagens. Apesar das mudanças, a Nintendo destacou que a estrutura central da aventura será preservada, mantendo a jornada de Link rumo ao destino de Hero of Time.

Embalagem especial

A empresa também confirmou que a primeira tiragem da edição física contará com embalagem especial em acabamento foi texturizado, disponível enquanto durarem os estoques. No Brasil, o remake terá localização completa em português.

Além do jogo, a Nintendo anunciou o Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition. A edição comemorativa do console será lançada em 29 de outubro e apresentará elementos visuais inspirados na franquia. O pacote será acompanhado por versões temáticas do Nintendo Switch 2 Pro Controller e de um estojo de transporte com protetor de tela.

Produtos licenciados

A celebração dos 40 anos de The Legend of Zelda também incluirá novos produtos licenciados. Entre março e junho de 2027, estão previstos o lançamento do conjunto LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona, com 1.750 peças, e da Legend of Zelda Electronic Master Sword, produzida pela Hasbro e equipada com efeitos sonoros ativados por toque e movimento.

Por fim, a Nintendo confirmou que o filme live-action da franquia recebeu oficialmente o título de The Legend of Zelda. Produzido por Nintendo, Arad Productions e Sony Pictures Entertainment, o longa chega aos cinemas em 30 de abril de 2027 e apresentará uma história inédita inspirada no universo construído ao longo das quatro décadas da série.