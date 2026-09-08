Esporte
Fase de grupos copa 2026

Santos x Atlético-MG: onde assistir, escalações e horário

Peixe e Galo iniciam a disputa brasileira por uma vaga nas semifinais do torneio continental no estádio da Vila Belmiro.

Neymar será desfalque do Santos na partida contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. (Raul Baretta/ Santos FC) (Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar será desfalque do Santos na partida contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. (Raul Baretta/ Santos FC) (Raul Baretta/ Santos FC)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16h12.

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O estádio Urbano Caldeira, a tradicional Vila Belmiro, abre seus portões na noite desta quarta-feira para receber um dos duelos mais aguardados e equilibrados das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026. Santos e Atlético-MG medem forças a partir das 19h (de horário de Brasília) no jogo de ida do mata-mata continental, em um confronto 100% brasileiro que promete clima de decisão e muita intensidade dentro das quatro linhas em busca de um lugar entre os quatro melhores times da competição.

A trajetória das duas equipes até esta fase do torneio internacional exigiu superação. O Peixe precisou ralar desde a fase de grupos, onde terminou na segunda colocação do Grupo D, superando na sequência os playoffs contra o Universidad Central e as oitavas de final diante do Macará, do Equador. Com o comando técnico de Cuca, o clube alvinegro praiano chega embalado por uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, conseguindo se afastar das últimas colocações da tabela nacional.

Do outro lado, o Galo garantiu uma classificação mais direta ao terminar a fase de grupos na liderança isolada do Grupo B, avançando ao mata-mata para eliminar o Red Bull Bragantino na etapa anterior. Apesar de viver um momento de grande solidez sob o comando de Eduardo Domínguez, a equipe mineira viu sua longa invencibilidade de 14 partidas cair no último final de semana após poupar titulares no Campeonato Brasileiro.

Onde assistir aos jogos e cobertura da transmissão

A transmissão ao vivo do confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana conta com exclusividade para o ambiente digital. A exibição oficial da partida será realizada pelo Disney+, especificamente por meio do seu plano premium.

Escalações prováveis e desfalques

O técnico Cuca ganhou reforços importantes ao inscrever o lateral-direito Rodinei, o volante Arthur e o meia Lima na competição continental, embora o atacante Neymar siga fora por recuperação de lesão muscular. Pelo lado alvinegro mineiro, o técnico Eduardo Domínguez deve mandar a campo sua força máxima, tendo o retorno de Lyanco e Maycon, enquanto Everson e Ruan Tressoldi permanecem no departamento médico.

  • Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero. Técnico: Cuca
  • Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño e Fred; Cuello, Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez

Arbitragem

A condução do confronto de ida entre santistas e atleticanos na Vila Belmiro ficará a cargo de um quarteto de arbitragem originário da Venezuela, escalado pela CONMEBOL. O comando do apito central será de Alex Herrera, auxiliado pelos assistentes Antoni García e Paolo García nas bandeiras. O comando do sistema de vídeo (VAR) sob responsabilidade tecnológica ficará a cargo de Carlos Orbe.

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos oficiais e gerais entre as duas equipes tradicionais do futebol brasileiro aponta grande equilíbrio ao longo de décadas nas principais competições do país.

As estatísticas acumuladas ao longo dos anos demonstram que o fator local desempenha um papel determinante nos duelos entre os clubes.Essa dinâmica histórica costuma equilibrar as eliminatórias de ida e volta, tornando o primeiro confronto na Vila Belmiro um teste crucial para as pretensões de ambas as equipes na luta pelo título continental.

  • Retrospecto geral: Em todas as competições disputadas ao longo da história, foram realizados 83 jogos entre as duas equipes, com 33 vitórias do Atlético-MG (40%), 21 empates (25%) e 29 triunfos do Santos (35%), totalizando 119 gols marcados pelo Galo e 112 gols assinalados pelo Peixe.
  • Jogos na casa do Atlético-MG: Atuando como mandante, o clube mineiro recebeu o adversário em 47 partidas, acumulando 27 vitórias (57%), 13 empates (28%) e apenas 7 triunfos do Santos (15%).
  • Jogos na casa do Santos: Nos 36 confrontos disputados com o mando da equipe paulista, o retrospecto registra 6 vitórias do Atlético-MG (17%), 8 empates (22%) e 22 triunfos do Santos (61%).
  • Recordes e maiores placares: A maior goleada aplicada pelo Atlético-MG em casa ocorreu no Brasileirão de 1987, por 5 a 1. Pelo lado do Santos, a maior vitória em casa aconteceu na Taça Brasil de 1964, por 5 a 1, além de um 4 a 0 aplicado no Brasileirão de 2015.
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