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Lagum: conheça a banda mineira que abre os shows do Maroon 5 no Brasil

Banda mineira formada em Belo Horizonte completa dez anos do primeiro álbum em 2026 e vive uma nova fase com a turnê “Lagum em Todo Lugar”

Lagum: quarteto mineiro celebra uma década do disco de estreia e encara três shows com o grupo norte-americano no Brasil (Reprodução / @lagumoficial/Instagram)

Lagum: quarteto mineiro celebra uma década do disco de estreia e encara três shows com o grupo norte-americano no Brasil (Reprodução / @lagumoficial/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14h46.

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Há dez anos, a Lagum cantava sobre fazer planos para agosto de 2026. O mês chegou com um dos maiores palcos da trajetória da banda: nesta terça-feira, 8, o grupo mineiro abre o show do Maroon 5 em São Paulo.

A apresentação acontece no Nubank Parque e faz parte de uma sequência de três shows que coloca a Lagum ao lado da banda liderada por Adam Levine. Depois de São José do Rio Preto, no domingo, 6, o grupo passa pela capital paulista hoje e segue para Salvador, onde toca no dia 10.

O convite ganhou um significado especial para os integrantes. Pedro Calais, vocalista da Lagum, cresceu ouvindo Maroon 5 e contou que a notícia despertou uma lembrança da infância.

"Quando chegou o convite pra gente, eu desbloqueei uma lembrança de criança, do meu primeiro MP3 player e do carro da minha mãe, em ambos eu ouvia diariamente o primeiro álbum do Maroon 5", revelou Calais à Billboard Brasil.

Quem é a Lagum?

Formada em Belo Horizonte em 2014, a Lagum começou a carreira como uma banda independente e lançou seu primeiro álbum, "Seja o Que Eu Quiser", em 2016.

Atualmente, o grupo é formado por Pedro Calais, Chicão, Zani e Jorge. Ao longo da trajetória, a banda construiu uma sonoridade que transita pelo pop, rock e reggae, enquanto consolidou músicas como "Deixa", "Oi", "Ninguém Me Ensinou", "A Cidade" e "FIFA".

O primeiro álbum completa dez anos em 2026. A data ganhou um significado especial por causa da faixa "2026", que trazia o verso “Faço planos para agosto de 2026”.

Na época, a música refletia a expectativa de uma banda jovem diante do futuro. Agora, o ano citado na canção chegou com a Lagum em uma posição que os integrantes dificilmente poderiam prever quando gravaram o disco.

Dez anos depois, uma nova fase

A comemoração da década de "Seja o Que Eu Quiser" vem acompanhada de uma série de projetos.

Em 2026, a banda lançou sessões especiais gravadas em diferentes lugares do Brasil, incluindo o Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e uma produção realizada durante uma viagem pelo Rio Negro, no Amazonas. A proposta faz parte do conceito da nova turnê, "Lagum em Todo Lugar".

A turnê nacional começa em outubro, em Belo Horizonte, e passa por diferentes cidades brasileiras. Confira as datas:

  • 17 de outubro – Belo Horizonte - Arena Hall
  • 07 de novembro – Rio de Janeiro - Qualistage
  • 28 de novembro – Brasília - Ulysses Centro de Convenções
  • 05 de dezembro – Ribeirão Preto - Multiplan Hall
  • 11 de dezembro – Porto Alegre - Auditório Araújo Vianna
  • 12 de dezembro – Florianópolis - P12
  • 13 de dezembro – Curitiba - Cine Lido

Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Fora da turnê, a banda também se apresenta em outras cidades pelo Brasil. É possível conferir todos os compromissos da Lagum em 2026 no site oficial do grupo.

Qual será o setlist do show de abertura em SP?

Com base no show de domingo, 6, em São José do Rio Preto, o setlist oficial do show de abertura da Lagum conta com oito músicas:

  • "Ninguém Me Ensinou"
  • "Telefone"
  • "A Cidade"
  • "Oi"
  • "universo de coisas que eu desconheço"
  • "Eu Não Valho Nada"
  • "Na Calada da Tarde"
  • "Deixa"
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