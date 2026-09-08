Lagum: conheça a banda mineira que abre os shows do Maroon 5 no Brasil

Há dez anos, a Lagum cantava sobre fazer planos para agosto de 2026. O mês chegou com um dos maiores palcos da trajetória da banda: nesta terça-feira, 8, o grupo mineiro abre o show do Maroon 5 em São Paulo.

A apresentação acontece no Nubank Parque e faz parte de uma sequência de três shows que coloca a Lagum ao lado da banda liderada por Adam Levine. Depois de São José do Rio Preto, no domingo, 6, o grupo passa pela capital paulista hoje e segue para Salvador, onde toca no dia 10.

O convite ganhou um significado especial para os integrantes. Pedro Calais, vocalista da Lagum, cresceu ouvindo Maroon 5 e contou que a notícia despertou uma lembrança da infância.

"Quando chegou o convite pra gente, eu desbloqueei uma lembrança de criança, do meu primeiro MP3 player e do carro da minha mãe, em ambos eu ouvia diariamente o primeiro álbum do Maroon 5", revelou Calais à Billboard Brasil.

Quem é a Lagum?

Formada em Belo Horizonte em 2014, a Lagum começou a carreira como uma banda independente e lançou seu primeiro álbum, "Seja o Que Eu Quiser", em 2016.

Atualmente, o grupo é formado por Pedro Calais, Chicão, Zani e Jorge. Ao longo da trajetória, a banda construiu uma sonoridade que transita pelo pop, rock e reggae, enquanto consolidou músicas como "Deixa", "Oi", "Ninguém Me Ensinou", "A Cidade" e "FIFA".

O primeiro álbum completa dez anos em 2026. A data ganhou um significado especial por causa da faixa "2026", que trazia o verso “Faço planos para agosto de 2026”.

Na época, a música refletia a expectativa de uma banda jovem diante do futuro. Agora, o ano citado na canção chegou com a Lagum em uma posição que os integrantes dificilmente poderiam prever quando gravaram o disco.

Dez anos depois, uma nova fase

A comemoração da década de "Seja o Que Eu Quiser" vem acompanhada de uma série de projetos.

Em 2026, a banda lançou sessões especiais gravadas em diferentes lugares do Brasil, incluindo o Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e uma produção realizada durante uma viagem pelo Rio Negro, no Amazonas. A proposta faz parte do conceito da nova turnê, "Lagum em Todo Lugar".

A turnê nacional começa em outubro, em Belo Horizonte, e passa por diferentes cidades brasileiras. Confira as datas:

17 de outubro – Belo Horizonte - Arena Hall

07 de novembro – Rio de Janeiro - Qualistage

28 de novembro – Brasília - Ulysses Centro de Convenções

05 de dezembro – Ribeirão Preto - Multiplan Hall

11 de dezembro – Porto Alegre - Auditório Araújo Vianna

12 de dezembro – Florianópolis - P12

13 de dezembro – Curitiba - Cine Lido

Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Fora da turnê, a banda também se apresenta em outras cidades pelo Brasil. É possível conferir todos os compromissos da Lagum em 2026 no site oficial do grupo.

Qual será o setlist do show de abertura em SP?

Com base no show de domingo, 6, em São José do Rio Preto, o setlist oficial do show de abertura da Lagum conta com oito músicas: