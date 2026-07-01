Lançamentos da HBO Max em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na HBO Max. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes de ficção e produções originais.
Entre os destaques para as séries, estão produções altamente aguardadas como o novo derivado de The Big Bang Theory, Stuart Não Consegue Salvar o Universo, a elogiada animação adulta baseada no universo de Rick and Morty, Presidente Curtis, além da nova temporada do aclamado anime Jujutsu Kaisen.
Já para os filmes, a chegada do drama biográfico estrelado por Sydney Sweeney Christy: Um Novo Round e o aterrorizante longa mexicano Huesera garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. O suspense Maldição da Múmia, produzido por James Wan e Jason Blum, também é uma das grandes apostas de terror do mês.
A terceira temporada de House of the Dragon segue com episódios semanais, aos domingos, durante todo o mês de julho. O último episódio vai ao ar no dia 9 de agosto.
Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em julho de 2026:
Séries e novelas que entram na HBO Max em julho
- Doce Vingança | 03/07/2026
- Longe Demais (Novela) | 06/07/2026
- Medcezir: Vidas Alheias - Temporada 3 | 06/07/2026
- Gaddar: Sem Piedade (Novela) | 20/07/2026
- Medcezir: Vidas Alheias - Temporada 4 | 20/07/2026
- Stuart Não Consegue Salvar o Universo - Temporada 1 | 23/07/2026
Filmes que entram na HBO Max em julho
- Huesera | 01/07/2026
- Juventudes Roubadas | 01/07/2026
- O Olho do Mal | 01/07/2026
- O Exorcismo de Carmen Farías | 01/07/2026
- Maldição da Múmia | 03/07/2026
- Um Goleiro Muito Improvável | 03/07/2026
- Pássaros Amarelos | 08/07/2026
- Crossroads: Amigas para Sempre | 08/07/2026
- The New Romantic | 08/07/2026
- Christy: Um Novo Round | 10/07/2026
- Meu Nome Não É Johnny | 15/07/2026
- O Medalhão | 15/07/2026
- Criminosos de Novembro | 15/07/2026
- A Morta-Viva | 15/07/2026
- Undertone | 17/07/2026
- Vingar o Sangue | 18/07/2026
- Vampiros de John Carpenter | 22/07/2026
- O Rebelde no Campo de Centeio: A Vida de J.D. Salinger | 22/07/2026
- Soberba | 22/07/2026
- Uma Noite com a Família Black | 29/07/2026
- Clika | 31/07/2026
Animações, Realities e Documentários (Adulto e Infantil)
- Feride Contra Tudo e Todos (Animação Adulta) | 03/07/2026
- Detetive Americano com Joe Kenda - Temporada 5 | 07/07/2026
- Os Pequenos Johnstons - Temporada 11 | 08/07/2026
- Hey Duggee - Temporada 5 (Infantil) | 12/07/2026
- Ed Stafford: Rituais Extremos | 12/07/2026
- Jujutsu Kaisen - Temporada 3 (Animação Adulta) | 14/07/2026
- Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos - Temporada 2 | 15/07/2026
- Irmãos à Obra: Sob Pressão | 15/07/2026
- No Caminho - Temporada 2 (Docussérie) | 16/07/2026
- Mecânicos: Direto de Casa - Temporada 11 | 21/07/2026
- Presidente Curtis (Animação Adulta) | 27/07/2026
- A Batalha dos 100 Cozinheiros | 27/07/2026
-
1/20
Round 6
(Round6netflix)
-
2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
-
3/20
Dark
(Dark1)
-
4/20
Ozark
(Ozark)
-
5/20
House of Cards
(HouseofCards)
-
6/20
The Crown
(TheCrown3)
-
7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
-
8/20
Sex Education
(SexEducation)
-
9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
-
10/20
(Bebê Rena)
-
11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
-
12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
-
13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
-
14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
-
15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
-
16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
-
17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
-
18/20
Lupin
(LuPin)
-
19/20
One Piece
(OnePiece)
-
20/20
Master of None
(MasterofNone)