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Lançamentos da HBO Max em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Spin-off 'Stuart Não Consegue Salvar o Universo', a cinebiografia 'Christy: Um Novo Round' e a animação 'Presidente Curtis' são os destaques do mês

HBO Max: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Ollie Upton/HBO/Divulgação)

HBO Max: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Ollie Upton/HBO/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h19.

Última atualização em 1 de julho de 2026 às 17h22.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na HBO Max. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes de ficção e produções originais.

Entre os destaques para as séries, estão produções altamente aguardadas como o novo derivado de The Big Bang Theory, Stuart Não Consegue Salvar o Universo, a elogiada animação adulta baseada no universo de Rick and Morty, Presidente Curtis, além da nova temporada do aclamado anime Jujutsu Kaisen.

Já para os filmes, a chegada do drama biográfico estrelado por Sydney Sweeney Christy: Um Novo Round e o aterrorizante longa mexicano Huesera garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. O suspense Maldição da Múmia, produzido por James Wan e Jason Blum, também é uma das grandes apostas de terror do mês.

A terceira temporada de House of the Dragon segue com episódios semanais, aos domingos, durante todo o mês de julho. O último episódio vai ao ar no dia 9 de agosto.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em julho de 2026:

Séries e novelas que entram na HBO Max em julho

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  • Doce Vingança | 03/07/2026
  • Longe Demais (Novela) | 06/07/2026
  • Medcezir: Vidas Alheias - Temporada 3 | 06/07/2026
  • Gaddar: Sem Piedade (Novela) | 20/07/2026
  • Medcezir: Vidas Alheias - Temporada 4 | 20/07/2026
  • Stuart Não Consegue Salvar o Universo - Temporada 1 | 23/07/2026

Filmes que entram na HBO Max em julho

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  • Huesera | 01/07/2026
  • Juventudes Roubadas | 01/07/2026
  • O Olho do Mal | 01/07/2026
  • O Exorcismo de Carmen Farías | 01/07/2026
  • Maldição da Múmia | 03/07/2026
  • Um Goleiro Muito Improvável | 03/07/2026
  • Pássaros Amarelos | 08/07/2026
  • Crossroads: Amigas para Sempre | 08/07/2026
  • The New Romantic | 08/07/2026
  • Christy: Um Novo Round | 10/07/2026
  • Meu Nome Não É Johnny | 15/07/2026
  • O Medalhão | 15/07/2026
  • Criminosos de Novembro | 15/07/2026
  • A Morta-Viva | 15/07/2026
  • Undertone | 17/07/2026
  • Vingar o Sangue | 18/07/2026
  • Vampiros de John Carpenter | 22/07/2026
  • O Rebelde no Campo de Centeio: A Vida de J.D. Salinger | 22/07/2026
  • Soberba | 22/07/2026
  • Uma Noite com a Família Black | 29/07/2026
  • Clika | 31/07/2026

Animações, Realities e Documentários (Adulto e Infantil)

  • Feride Contra Tudo e Todos (Animação Adulta) | 03/07/2026
  • Detetive Americano com Joe Kenda - Temporada 5 | 07/07/2026
  • Os Pequenos Johnstons - Temporada 11 | 08/07/2026
  • Hey Duggee - Temporada 5 (Infantil) | 12/07/2026
  • Ed Stafford: Rituais Extremos | 12/07/2026
  • Jujutsu Kaisen - Temporada 3 (Animação Adulta) | 14/07/2026
  • Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos - Temporada 2 | 15/07/2026
  • Irmãos à Obra: Sob Pressão | 15/07/2026
  • No Caminho - Temporada 2 (Docussérie) | 16/07/2026
  • Mecânicos: Direto de Casa - Temporada 11 | 21/07/2026
  • Presidente Curtis (Animação Adulta) | 27/07/2026
  • A Batalha dos 100 Cozinheiros | 27/07/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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