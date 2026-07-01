Lançamentos da HBO Max em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias na HBO Max. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes de ficção e produções originais.

Entre os destaques para as séries, estão produções altamente aguardadas como o novo derivado de The Big Bang Theory, Stuart Não Consegue Salvar o Universo, a elogiada animação adulta baseada no universo de Rick and Morty, Presidente Curtis, além da nova temporada do aclamado anime Jujutsu Kaisen.

Já para os filmes, a chegada do drama biográfico estrelado por Sydney Sweeney Christy: Um Novo Round e o aterrorizante longa mexicano Huesera garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. O suspense Maldição da Múmia, produzido por James Wan e Jason Blum, também é uma das grandes apostas de terror do mês.

A terceira temporada de House of the Dragon segue com episódios semanais, aos domingos, durante todo o mês de julho. O último episódio vai ao ar no dia 9 de agosto.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em julho de 2026:

Séries e novelas que entram na HBO Max em julho

Doce Vingança | 03/07/2026

Longe Demais (Novela) | 06/07/2026

Medcezir: Vidas Alheias - Temporada 3 | 06/07/2026

Gaddar: Sem Piedade (Novela) | 20/07/2026

Medcezir: Vidas Alheias - Temporada 4 | 20/07/2026

Stuart Não Consegue Salvar o Universo - Temporada 1 | 23/07/2026

Filmes que entram na HBO Max em julho

Huesera | 01/07/2026

Juventudes Roubadas | 01/07/2026

O Olho do Mal | 01/07/2026

O Exorcismo de Carmen Farías | 01/07/2026

Maldição da Múmia | 03/07/2026

Um Goleiro Muito Improvável | 03/07/2026

Pássaros Amarelos | 08/07/2026

Crossroads: Amigas para Sempre | 08/07/2026

The New Romantic | 08/07/2026

Christy: Um Novo Round | 10/07/2026

Meu Nome Não É Johnny | 15/07/2026

O Medalhão | 15/07/2026

Criminosos de Novembro | 15/07/2026

A Morta-Viva | 15/07/2026

Undertone | 17/07/2026

Vingar o Sangue | 18/07/2026

Vampiros de John Carpenter | 22/07/2026

O Rebelde no Campo de Centeio: A Vida de J.D. Salinger | 22/07/2026

Soberba | 22/07/2026

Uma Noite com a Família Black | 29/07/2026

Clika | 31/07/2026

Animações, Realities e Documentários (Adulto e Infantil)

Feride Contra Tudo e Todos (Animação Adulta) | 03/07/2026

Detetive Americano com Joe Kenda - Temporada 5 | 07/07/2026

Os Pequenos Johnstons - Temporada 11 | 08/07/2026

Hey Duggee - Temporada 5 (Infantil) | 12/07/2026

Ed Stafford: Rituais Extremos | 12/07/2026

Jujutsu Kaisen - Temporada 3 (Animação Adulta) | 14/07/2026

Aeroporto - Área Restrita: Estados Unidos - Temporada 2 | 15/07/2026

Irmãos à Obra: Sob Pressão | 15/07/2026

No Caminho - Temporada 2 (Docussérie) | 16/07/2026

Mecânicos: Direto de Casa - Temporada 11 | 21/07/2026

Presidente Curtis (Animação Adulta) | 27/07/2026

A Batalha dos 100 Cozinheiros | 27/07/2026