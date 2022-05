Stranger Things: trailer secreto do fim da temporada é descoberto por fãs

Os primeiros episódios da quarta temporada de Stranger Things foram lançados na sexta, 27, e os fãs já estão pensando na segunda parte, que sai nesta quarta-feira, 1° de junho.

Mesmo com só uma semana de espera entre o começo da temporada e os dois episódios finais, os criadores da série deixaram uma surpresa para os ansiosos no final do sétimo episódio: um teaser de 30 segundos, que só aparece para os usuários que assistem até o final dos créditos.

Como assistir ao trailer secreto de Stranger Things?

O teaser dos últimos dois episódios da quarta temporada de Stranger Things pode ser encontrado no final do episódio 7. É só assistir até o final dos créditos, sem pular nada, que a Netflix irá direcionar o usuário para uma nova tela.

Um usuário nas redes sociais gravou a versão dublada do teaser. Veja ele completo:

Que horas saem os últimos episódios de Stranger Things?

Os episódios 8 e 9 saem na madrugada de 1° de junho, quarta-feira, às 4 horas da manhã no horário de Brasília.

A quarta temporada de Stranger Things é a mais longa da série, confira o tempo de duração de cada episódio.

