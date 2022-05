Stranger Things: quanto tempo tem cada episódio da 4ª temporada?

O primeiro volume da última temporada de Stranger Things chega este mês na Netflix, e os criadores da série, os irmãos Duffer já avisaram que todos os episódios serão os mais longos da história do programa.

Quase três anos após a estreia da terceira temporada, em 4 de julho de 2019, os novos episódios chegam na plataforma de streaming neste mês. Para os curiosos, o serviço de streaming já divulgou os primeiros minutos do primeiro episódio.

Veja qual a duração de cada episódio de Stranger Things e o que já se sabe sobre a última temporada:

Os dois volumes da quarta temporada de Stranger Things acumulam nove episódios ao todo. Todos têm mais de uma hora de duração. Veja todos os horários:

O primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things chega na Netflix 27 de maio, quase três anos após o lançamento da terceira.

O lançamento será dividido em duplas partes. A primeira estreia dia 27 de maio e a segunda em 1º de junho, confira o trailer da 4ª temporada.

O que vai acontecer na quarta temporada de Stranger Things?

De acordo com a sinopse divulgada, a quarta temporada irá passar seis meses após a batalha de Starcourt, "que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins".

O trailer da nova temporada indicou um novo vilão, a personagem Max com poderes, o possível retorno de Hopper da Rússia e Eleven com seus poderes de volta.

Em vazamentos, foi revelado que a quarta temporada terá cenas de um funeral. Caso nenhum personagem ganhe um fim trágico, o acontecimento pode se tratar do enterro de Billy.

Em entrevista para o portal IGN, Matt e Ross Duffer, popularmente conhecido como os Irmãos Duffer, revelaram que os novos episódios passarão mais tempo no Mundo Invertido do que em qualquer temporada anterior.

"Nós não conseguimos entrar no Mundo Invertido na temporada passada devido à narrativa", relembrou Ross. "E nesta temporada, queríamos realmente entrar lá e passar algum tempo. Isso é algo que estamos super empolgados com esta temporada. Quero dizer, passamos mais tempo no Mundo Invertido do que em qualquer outra temporada."

