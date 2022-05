Coldplay anuncia quinto show extra em SP; veja preços dos ingressos

O Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 30, o quinto show extra em São Paulo, no dia 21 de outubro. A banda já tinha quatro datas esgotadas no Allianz Parque, nos dias 15, 16, 18 e 19 de outubro e terá a quinta apresentação na cidade. A quantidade de shows será um recorde da mesma turnê no estádio.

Nos dias 11 e 12 de outubro a banda de Chris Martin toca no Rio de Janeiro, além de estarem como atração principal do Rock in Rio no dia 10 de setembro. As apresentações da banda em São Paulo e no Rio fazem parte da turnê Music Of The Spheres, do último álbum lançado em outubro do ano passado. Além da apresentação da banda britânica, a cantora H.E.R. também deve marcar presença nos shows.