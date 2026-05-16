Disputa interna cresce no Partido Trabalhista britânico

O ex-ministro da Saúde do Reino Unido Wes Streeting afirmou neste sábado (16) que pretende disputar a liderança do Partido Trabalhista, o que também o colocaria na corrida para substituir o primeiro-ministro Keir Starmer em Downing Street.

“Precisamos de uma disputa real, com os melhores nomes disponíveis, e eu estarei nela”, declarou Streeting durante um evento em Londres, após um discurso seguido por perguntas do público.

Streeting deixou o cargo de ministro da Saúde na quinta-feira. Segundo ele, a decisão foi motivada pela perda de confiança em Starmer após o mau desempenho do Partido Trabalhista nas eleições locais realizadas em 7 de maio.

Ligado à ala mais à direita do partido e apontado como um dos principais adversários internos de Starmer, Streeting ainda não oficializou sua candidatura. Para entrar formalmente na disputa, ele precisará do apoio de 81 deputados.

O ex-ministro afirmou contar atualmente com apoio dentro da bancada trabalhista, mas disse preferir aguardar até que todos os possíveis candidatos estejam aptos a participar da corrida.

Entre os nomes citados por Streeting está o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, que precisaria primeiro conquistar uma cadeira no Parlamento para disputar a liderança do partido.

Burnham é considerado o nome mais popular entre os trabalhistas e representa a ala esquerda da legenda.

Apesar da pressão interna, Keir Starmer afirma que não pretende renunciar, mesmo após cerca de 25% dos deputados trabalhistas defenderem sua saída.

Além de Wes Streeting, outros quatro secretários de Estado deixaram seus cargos para demonstrar falta de confiança no primeiro-ministro.

*Com informações da AFP