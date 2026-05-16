Filas e confusão marcam estreia da colaboração entre Swatch e Audemars Piguet

A venda de uma coleção especial de relógios da Swatch criada em parceria com a marca de luxo Audemars Piguet causou tumultos neste sábado, 16, em diferentes cidades da Europa e também em Nova York.

Os modelos da linha “Royal Pop”, resultado da colaboração entre os dois grupos suíços, atraíram grandes filas e movimentaram consumidores interessados em adquirir as peças.

Em frente à loja da Swatch na Times Square, em Nova York, houve empurra-empurra no momento da abertura do estabelecimento, às 10h no horário local. À AFP, o nova-iorquino John McIntosh, de 44 anos, contou que estava na fila desde quarta-feira.

Muitos compradores pretendiam adquirir os relógios, vendidos entre 400 e 420 dólares (cerca de 2.020 a 2.120 reais), para revendê-los rapidamente por preços mais altos.

Na França, centenas de pessoas passaram a noite em filas em diferentes cidades. Em algumas lojas, houve tensão entre clientes e equipes de segurança.

Segundo uma fonte da polícia francesa, quase 300 pessoas reunidas antes da abertura de uma unidade da Swatch em um shopping da região de Paris foram dispersadas com gás lacrimogêneo.

A mesma fonte informou que parte da entrada da loja foi danificada e que policiais e seguranças foram agredidos.

A venda acabou sendo cancelada sem previsão de nova data, já que, segundo as autoridades, os organizadores haviam subestimado o esquema de segurança necessário para o evento.

Procurada pela AFP, a Swatch não comentou o caso. Em uma publicação no Instagram, a divisão francesa da marca afirmou que as lojas de Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez e Montpellier permaneceriam fechadas ao longo do dia por motivos de segurança pública.

Na Itália, a operação também gerou confusão em Milão, onde uma briga foi registrada diante de uma loja no momento da abertura.

Outro ponto de venda da marca também registrou tensão após vendedores anunciarem que os relógios estavam esgotados.

No Reino Unido, a Swatch decidiu não abrir lojas em Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow e Cardiff, alegando questões de segurança para clientes e funcionários.

*Com informações da AFP