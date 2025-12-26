'Stranger Things': o que acontece no penúltimo episódio da 5ª temporada?

O Volume 2 da quinta temporada de Stranger Things foi marcado por aumento de tensão, avanço do plano contra Vecna e impacto direto sobre Hawkins. Lançados na noite da quinta-feira, 25, os episódios funcionam como preparação direta para o desfecho da série, que chega com o último episódio na próxima quarta-feira, 31, na Netflix.

O penúltimo capítulo, “The Bridge”, deixa claro que o conflito entrou em um ponto irreversível. A narrativa passa a operar com menos margem para erro e exige decisões imediatas dos personagens.

A história mantém o foco na tentativa de conter Vecna, enquanto os personagens atuam em frentes diferentes. Os riscos aumentam e as consequências das escolhas anteriores passam a pesar de forma mais direta.

O que aconteceu no Volume 2 de Stranger Things 5?

O Volume 2 trouxe revelações centrais da mitologia da série e fechou arcos emocionais importantes. Os episódios confirmam que o Mundo Invertido funciona como uma ponte, conectando Hawkins a outro plano, conhecido como Abismo, ligado à origem de Vecna.

Também fica estabelecido que Will Byers desenvolveu habilidades semelhantes às do vilão. Os poderes seriam consequência da conexão criada quando ele foi sequestrado ainda criança.

No episódio “The Bridge”, Will assume sua sexualidade para a família e os amigos. A decisão ocorre antes de ele optar por retornar ao Mundo Invertido ao lado de Onze, como parte do plano final.

Segundo os criadores, as resoluções deste bloco eram essenciais para alinhar os personagens emocionalmente antes do confronto final. Ross Duffer afirmou que a cena envolvendo Will foi a que mais demandou tempo de escrita em toda a série.

Matt Duffer destacou que o momento precisava ser fiel ao personagem e ao ator Noah Schnapp, evitando qualquer abordagem artificial.

Outro ponto relevante é o despertar de Max Mayfield. Ela consegue escapar do controle de Vecna e deixa pistas para que Holly encontre seu próprio caminho para sair do Abismo.

Com isso, episódio acelera a reorganização do grupo. Aliados se reencontram, estratégias são ajustadas e novas limitações surgem no caminho até o confronto final.

Há movimentos que reposicionam personagens-chave e redefinem prioridades. O roteiro indica que algumas escolhas não terão retorno e que o tempo se tornou um fator decisivo.

O impacto emocional ganha espaço. Relações são testadas, despedidas implícitas surgem e a sensação de urgência atravessa toda a narrativa.

Nos minutos finais, a série elimina qualquer alívio. O capítulo termina com um gancho direto para o encerramento, preparando a transição imediata para o episódio final, “The Rightside Up”.

O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025, na Netflix.