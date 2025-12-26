Tudo que precisa saber sobre o retorno da Max em 'Stranger Things' (com spoilers)

O volume 2 da quinta temporada de Stranger Things estreou nesta quinta-feira, 25 de dezembro, com três novos episódios da trama sobre universos paralelos sombrios, experimentos do governo e monstros humanoides. Nesse volume, a personagem Max, em coma desde o fim da quarta temporada, foi um dos principais focos narrativos dos irmãos Duffer, os criadores da série.

Veja o que aconteceu com ela na segunda leva de episódios da quinta temporada, com spoilers:

O que aconteceu com a Max?

No final da 4ª temporada, Max foi brutalmente atacada por Vecna (Henry Creel), deixando seu corpo à beira da morte e sua mente presa em uma espécie de prisão mental dentro da cabeça do vilão. Por quase um ano e meio, ela permanece em coma no hospital, enquanto sua consciência luta para escapar da mente de Vecna.

No Volume 2 da temporada final, a série mostra Max em perigo extremo:

Vecna descobre os planos de Max e Holly e vai atrás das duas em suas lembranças;

Max e Holly se refugiam na caverna, o esconderijo de Max durante toda a prisão na mente de Vecna . Lá, Henry não consegue capturá-las por ser um lugar traumático para ele.

Por isso, Vecna manda demodogs para matar o corpo físico de Max no Hospital de Hawkins, mas ela é salva por Lucas , Robin , Vickie e Karen , a mãe de Holly .

Ainda presas na mente de Henry Creel , Max e Holly vasculham o deserto de Nevada e encontram uma saída de Camazotz — como elas chamam a mente do Vecna — e Max finalmente consegue fugir da prisão. Contudo, a personagem interpretada por Sadie Sink precisou deixar Holly para trás, porque cada uma deveria encontrar a própria saída.

Max acorda nos braços de Lucas e, em uma cadeira de rodas, se junta ao resto do grupo para lutar contra a ameaça de Vecna.

Episódio final

O final da jornada de Max e outros personagens, como Eleven, Will, Hopper e Mike, será revelado no dia 31 de dezembro, às 22h. O episódio, com duração de 2 horas e 8 minutos, irá ao ar na plataforma de streaming Netflix.