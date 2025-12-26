Pop

Tudo que precisa saber sobre o retorno da Max em 'Stranger Things' (com spoilers)

Personagem vivida por Sadie Sink retorna na temporada final após ficar presa entre a vida e a morte

Stranger Things: volume 2 esclarece o que aconteceu com Max (Netflix/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 17h22.

O volume 2 da quinta temporada de Stranger Things estreou nesta quinta-feira, 25 de dezembro, com três novos episódios da trama sobre universos paralelos sombrios, experimentos do governo e monstros humanoides. Nesse volume, a personagem Max, em coma desde o fim da quarta temporada, foi um dos principais focos narrativos dos irmãos Duffer, os criadores da série.

Veja o que aconteceu com ela na segunda leva de episódios da quinta temporada, com spoilers:

O que aconteceu com a Max?

No final da 4ª temporada, Max foi brutalmente atacada por Vecna (Henry Creel), deixando seu corpo à beira da morte e sua mente presa em uma espécie de prisão mental dentro da cabeça do vilão. Por quase um ano e meio, ela permanece em coma no hospital, enquanto sua consciência luta para escapar da mente de Vecna.

No Volume 2 da temporada final, a série mostra Max em perigo extremo:

  • Vecna descobre os planos de Max e Holly e vai atrás das duas em suas lembranças;

  • Max e Holly se refugiam na caverna, o esconderijo de Max durante toda a prisão na mente de Vecna. Lá, Henry não consegue capturá-las por ser um lugar traumático para ele.

  • Por isso, Vecna manda demodogs para matar o corpo físico de Max no Hospital de Hawkins, mas ela é salva por Lucas, Robin, Vickie e Karen, a mãe de Holly.

  • Ainda presas na mente de Henry Creel, Max e Holly vasculham o deserto de Nevada e encontram uma saída de Camazotz como elas chamam a mente do Vecna e Max finalmente consegue fugir da prisão. Contudo, a personagem interpretada por Sadie Sink precisou deixar Holly para trás, porque cada uma deveria encontrar a própria saída.

  • Max acorda nos braços de Lucas e, em uma cadeira de rodas, se junta ao resto do grupo para lutar contra a ameaça de Vecna.

Episódio final

O final da jornada de Max e outros personagens, como Eleven, Will, Hopper e Mike, será revelado no dia 31 de dezembro, às 22h. O episódio, com duração de 2 horas e 8 minutos, irá ao ar na plataforma de streaming Netflix.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflixSéries

