Amazon corta vagas na divisão de livros em nova rodada de reestruturação

A Amazon demitiu cerca de 100 funcionários da sua divisão de livros, incluindo áreas como Kindle e Goodreads, em mais um movimento para reestruturar suas operações. A informação foi divulgada por meio de um e-mail interno obtido pelo Business Insider na quinta-feira, 5.

De acordo com a empresa, a decisão faz parte de um esforço para tornar as equipes mais eficientes e alinhadas com os objetivos estratégicos do negócio. Os cortes atingem um pequeno número de posições e não representam uma redução no tamanho do negócio de livros. Segundo a companhia, as funções eliminadas devem ser redirecionadas para outras áreas.

Funcionários afetados receberão salário e benefícios por 60 dias, ou 90 dias, no caso de quem trabalha em Nova York ou Nova Jersey, além de uma compensação financeira adicional pelo desligamento.

Fundada nos anos 1990 como uma livraria online, a Amazon ainda mantém forte presença no setor. Apenas nos dez primeiros meses de 2022, a empresa movimentou US$ 16,9 bilhões em vendas de livros, mesmo após fechar suas lojas físicas no ano anterior.

As demissões na área de livros se somam a cortes recentes em outras divisões da gigante de tecnologia, como dispositivos e serviços, podcasts, e equipes de varejo e comunicação.

Sob o comando do CEO Andy Jassy, a Amazon vem buscando enxugar estruturas e reduzir o que o executivo chamou de “excesso de burocracia”. Apesar dos cortes pontuais, a empresa adicionou cerca de 4 mil novos postos de trabalho no primeiro trimestre de 2025 em relação ao quarto trimestre de 2024.

No pregão de quinta-feira, as ações da companhia encerram o dia em alta de 0,3%, mas acumulam queda de 5,6% no ano.