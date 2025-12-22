Stranger Things: entenda o final do volume 1 da 5ª temporada

Hawkins tem um novo feiticeiro — e não é o Eddie com seu D&D. Depois de anos sofrendo calado, Will Byers finalmente reagiu. E quando reagiu, foi com olhos brilhando, mão estendida e um golpe psíquico digno dos grandes heróis da série.

No Volume 1 da última temporada de Stranger Things, lançado pela Netflix, o garoto tímido da primeira temporada assume papel central na batalha contra Vecna. As quatro primeiras partes entregam ação, nostalgia, surpresas e até teorias que viram do avesso o mundo invertido da série.

Se você piscou, perdeu: tem criança em perigo, militar em crise, mãe enfrentando Demogorgon de taça na mão e uma caverna escondida dentro da mente do vilão. Tudo isso enquanto Will desbloqueia poderes que estavam adormecidos desde 1983.

Will revela força inédita

Durante um ataque de Demogorgons, Will usa uma conexão psíquica com Vecna para proteger seus amigos. O momento marca a virada do personagem, que até então havia sido retratado como vulnerável ou passivo.

Segundo os criadores, a ideia era “fechar o ciclo” ao fazer Will, sequestrado na 1ª temporada, se tornar peça-chave no combate ao vilão.

A habilidade de Will parece derivar do vínculo estabelecido com Vecna em temporadas anteriores. Ao acessar memórias afetivas — como o castelo improvisado que criou na infância —, ele consegue manipular energia psíquica e atacar os monstros. O episódio termina com ele de olhos esbranquiçados e postura firme, um contraste direto com sua fragilidade inicial.

Vecna ressurge com plano de recrutar crianças

Depois de ser ferido no fim da quarta temporada, Vecna retorna em um momento de força máxima. Ele revela seu plano: usar 12 crianças como “vasos” para moldar um novo mundo. Segundo ele, Will foi o primeiro experimento bem-sucedido em 1983 — e agora seria usado como espião final.

Vecna aparece disfarçado de “Mr. Whatsit”, amigo imaginário de Holly Wheeler, irmã mais nova de Mike e Nancy. Ele a leva para uma prisão mental chamada Camazotz, inspirada no livro A Wrinkle in Time. Lá, outras crianças também estão presas. A missão de resgatá-las passa a ser prioridade para o grupo.

Max está viva — e escondida

Outro destaque do Volume 1 é a revelação de que Max, dada como em coma desde a temporada anterior, está viva e consciente dentro da prisão psíquica de Vecna.

Isolada em uma caverna que o vilão teme invadir, ela criou um refúgio usando fragmentos de memórias, inclusive objetos ligados ao passado de Henry Creel, verdadeira identidade de Vecna.

Max reencontra Holly no final do quarto episódio, criando uma nova linha narrativa para o próximo volume.

O papel do exército e a volta de Kali

A cidade de Hawkins está sob quarentena militar. A Dra. Kay (Linda Hamilton) lidera um centro de pesquisas no Mundo Invertido e persegue Eleven, vista como ameaça.

Enquanto isso, o exército mantém em cativeiro a personagem Kali (Número Oito), com poderes de ilusão. Ela ressurge como possível trunfo no conflito final, mas seu papel ainda é indefinido.

Dustin em crise, Steve em atrito

Ainda afetado pela morte de Eddie Munson, Dustin entra em conflito com os colegas e sofre para lidar com a culpa. A tensão com Steve cresce, refletindo o peso emocional que o grupo carrega após tantos traumas.

Família Wheeler em perigo

A matriarca Karen Wheeler finalmente descobre os horrores do Mundo Invertido quando um Demogorgon invade sua casa e tenta capturar Holly. Ela se defende com uma garrafa quebrada, mas fica gravemente ferida. A cena marca o envolvimento direto dos pais na trama — algo inédito até agora.

Com reviravoltas emocionais, revelações sobre Vecna e o despertar dos poderes de Will, o Volume 1 prepara o terreno para os três episódios finais, que estreiam em 25 de dezembro. A batalha final será encerrada no episódio derradeiro da série, programado para 31 de dezembro.