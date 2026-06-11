Pesquisa Alfa: Desaprovação de Lula sobe e chega a 56%

A desaprovação da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu três pontos percentuais desde março, segundo a pesquisa Alfa, divulgada nesta quinta-feira, 11.

Três meses atrás, a desaprovação era de 53%; hoje, é de 56%. A aprovação do presidente, por outro lado, caiu de 46% para 42%.

No recorte regional, a única região brasileira em que Lula tem um índice de aprovação superior é a Nordeste, que chega a 61%. Nas demais, a maioria do eleitorado desaprova. No Sul, a desaprovação chega a 66% – a maior do país.

Os eleitores do sexo masculino também são os que mais desaprovam a administração do petista, chegando a 59%. Entre eles, apenas 39% aprovam. Já entre as eleitoras do sexo feminino, 45% delas aprovam e 53% desaprovam.

A pesquisa também registrou o recorte de escolaridade. A maior aprovação do presidente se dá entre a população analfabeta, chegando a 53%. Em contrapartida, a maior desaprovação está entre os eleitores pós-graduados (62%).

No recorte religioso, o maior índice de desaprovação é entre os evangélicos (63%), enquanto o menor é entre os umbandistas, candomblecistas e praticantes de outras religiões de matriz afro-brasileira (22%). Neste grupo, a aprovação é de 78%.

Percepção sobre a qualidade de vida é mais negativa

Dentre os respondentes, 42% acreditam que a qualidade de vida no Brasil melhorou, enquanto 52% afirmam que piorou, e 6% afirmam que não se alterou desde o início do mandato.

Além disso, 68% dos eleitores declarados como politicamente neutros possuem a percepção de piora na qualidade de vida.

Sobre os rumos do país, 53% dos eleitores acreditam que o governo está caminhando na direção errada, contra 33% que acreditam que o país está no caminho certo.

Lula merece a reeleição?

O presidente Lula é um dos pré-candidatos na corrida eleitoral de outubro de 2026. No entanto, para 57% dos entrevistados pela pesquisa Alfa, o petista não merece ser reeleito.

Ao mesmo tempo, 40% acreditam que ele merece um novo mandato, e 3% não responderam a questão.

Apenas para a maioria dos eleitores de Lula, ele merece a reeleição. Para todos os outros, a resposta é de maioria negativa. Para os eleitores que desejam votar em branco ou nulo, a percepção de que este deve ser seu último mandato chega a 82%.

A pesquisa Alfa ouviu 1400 eleitores em todo o Brasil entre os dias 5 e 10 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03496/2026.