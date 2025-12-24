'Vai ser um Natal sombrio': o que esperar do volume 2 de Stranger Things na Netflix

Stranger Things: série chega ao final neste ano (Netflix/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 12h31.
“Vai ser um Natal sombrio… e um Réveillon emocionante.” A frase, dita pelos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, antecipa o tom do Volume 2 da quinta e última temporada da série, que estreia no Natal, quinta-feira, 25, na Netflix.
O novo bloco de episódios chega um mês após o lançamento do Volume 1, exibido em 26 de novembro, e aprofunda os principais conflitos da trama antes do desfecho definitivo, que será apresentado em um episódio final separado no Réveillon, dia 31.
O Volume 2 será composto por três episódios, com duração total de quase quatro horas. Os títulos e tempos de cada capítulo já foram divulgados:
Episódio 5 — “Shock Jock”: 1h17
Episódio 6 — “Escape From Camazotz”: 58 minutos
Episódio 7 — “The Bridge”: 1h37
Segundo os irmãos Duffer, essa etapa entrega respostas planejadas desde a primeira temporada, baseadas em um documento interno criado no início da série para explicar o funcionamento do Mundo Invertido.
Entre os principais arcos estão as memórias de Vecna, que devem esclarecer suas motivações, o medo ligado à caverna onde Max está escondida e a origem do vilão.
Outro eixo central será Will Byers. Os poderes do personagem, que voltaram a se manifestar após anos, ganham destaque e podem se tornar decisivos na luta contra as criaturas de Hawkins.
O episódio “Escape From Camazotz” deve mostrar a tentativa de fuga de Max e Holly, que seguem presas na mente de Vecna. A narrativa aponta para desafios psicológicos intensos e novas revelações sobre a capacidade do vilão de manipular consciências.
Com quase quatro horas de duração, o Volume 2 concentra respostas fundamentais sobre o Mundo Invertido e prepara o terreno para o confronto final, marcado para 31 de dezembro.
A promessa dos criadores é de um Natal marcado por tensão e um encerramento carregado de emoção no Ano-Novo, selando o fim de uma das séries mais populares da Netflix.