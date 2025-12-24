Stranger Things: saiba a duração dos últimos episódios na Netflix

O cocriador de “Stranger Things”, Ross Duffer, revelou à Variety, nesta segunda-feira, 22, a duração dos episódios finais da série. Segundo ele, o encerramento exigirá fôlego do público, com capítulos longos e um último episódio que ultrapassa duas horas.

Após a estreia dos quatro primeiros episódios da quinta temporada, em 26 de novembro, a produção retorna com três novos capítulos no dia de Natal. O episódio final será lançado separadamente, em 31 de dezembro, na véspera de Ano Novo.

Episódios de Natal somam quase quatro horas

De acordo com Duffer, o episódio 5, intitulado “Tratamento de Choque” (Shock Jock), terá 1 hora e 8 minutos. O episódio 6, “A Fuga de Camazotz” (Escape from Camazotz), contará com 1 hora e 15 minutos.

Já o episódio 7, “A Ponte” (The Bridge), terá 1 hora e 6 minutos. Juntos, os três capítulos exibidos no Natal somam quase quatro horas de conteúdo e intensificam a batalha final contra Vecna.

Último episódio será o mais longo da temporada

O encerramento definitivo da série, “O Mundo Direito” (The Rightside Up), será o episódio mais extenso da temporada. A duração confirmada é de 2 horas e 8 minutos, transformando o desfecho em um especial de Réveillon. A minutagem foi divulgada pelo próprio Ross Duffer em uma publicação nas redes sociais.