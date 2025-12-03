Pop

Stranger Things e Harry Potter: entenda as semelhanças

Nova temporada reforça paralelos entre protagonistas, vilões e atmosfera das duas franquias, alimentando teorias sobre a ligação entre herói e vilão

(Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 01h04.

As comparações entre Stranger Things e Harry Potter voltaram a ganhar força após o lançamento dos primeiros episódios da quinta temporada da série da Netflix. O debate envolve a evolução dos protagonistas, o crescimento das ameaças e o tom mais sombrio adotado pela narrativa, movimento semelhante ao observado na franquia do bruxo britânico ao longo dos filmes.

Na TV, Stranger Things iniciou com foco infantil e elementos de ficção científica. Com o avanço das temporadas, a fotografia escureceu, o enredo ficou mais denso e os personagens passaram a lidar com consequências maiores, acompanhando a transição para a adolescência — dinâmica que também marcou a jornada de Harry, Hermione e Rony nos cinemas.

Conexões

A comparação ganhou novo impulso com os eventos do quarto episódio da quinta temporada, quando Will Byers entende sua importância na trama e revela poderes semelhantes aos de Vecna e Onze. A revelação ocorre após o vilão afirmar que deixou parte de si dentro do garoto, proposição que reforça a teoria mais discutida pelos fãs.

A hipótese sugere que Will funcione como uma espécie de “horcrux”, carregando fragmentos de Vecna, de forma intencional ou não. A possível conexão tem paralelo direto com Harry Potter e Voldemort, que compartilham laços mentais, habilidades semelhantes e limitações que impedem a eliminação direta entre si.

Outra dúvida levantada pelos fãs é se o herói e o vilão de Stranger Things também estarão presos a um limite semelhante ao dos personagens de Harry Potter, que só podem se enfrentar plenamente após a destruição dos vínculos que mantêm suas existências conectadas. A resposta deve aparecer na próxima leva de episódios, prevista para 25 de dezembro.

Ligação direta entre as duas franquias

A relação entre Stranger Things e Harry Potter também se fortalece pela trajetória do ator Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna. Antes de assumir o papel do antagonista da série, ele interpretou o jovem Gellert Grindelwald em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 e retornou à franquia no filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

Em entrevista no evento MegaCon Orlando, Bower afirma que sempre se interessou por personagens complexos e de múltiplas camadas, o que explica sua presença recorrente em papéis de antagonistas. O ator, porém, relatou desgaste mental com Vecna e declarou que deve se afastar de vilões após o fim de Stranger Things.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsHarry Potter

