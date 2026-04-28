A primeira reunião da Berkshire sem Buffett no comando revela as lições que construíram sua fortuna

Neste sábado, os acionistas da Berkshire Hathaway desembarcarão em Omaha para a histórica reunião anual da companhia, mantendo uma tradição que já dura mais de seis décadas.

No entanto, o evento de 2026 marca uma virada simbólica: pela primeira vez, Warren Buffett não ocupará a cadeira de CEO. Aos 95 anos, o investidor permanece como chairman e detém 30% do poder de voto, mas a gestão direta agora está sob o comando de Greg Abel.

A transição ocorre em um momento de reflexão sobre o legado de Buffett, que entre 1965 e 2024 utilizou suas cartas anuais para educar gerações sobre alocação de capital.

Suas lições transcendem métricas financeiras, focando em temperamento e na capacidade de ignorar o ruído do mercado em favor de fundamentos sólidos. Abaixo, destacamos os pilares que transformaram a Berkshire em um conglomerado de centenas de bilhões de dólares.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

O poder do tempo e a armadilha do entusiasmo irracional

Uma das teses centrais de Buffett é que o melhor período de manutenção para uma ação extraordinária é "para sempre". O caso da Coca-Cola é emblemático: iniciada nos anos 80 com um aporte de US$ 1,3 bilhão, a participação da Berkshire hoje ultrapassa os US$ 31 bilhões.

Buffett alerta que, em mercados de alta, o investidor deve evitar o erro de acreditar que sua valorização é fruto apenas de habilidade, quando muitas vezes é apenas o fluxo do mercado elevando todos os ativos.

Em suas cartas recentes, o bilionário também demonstrou preocupação com a "gamificação" do mercado financeiro. Ele observa que o comportamento de cassino agora reside dentro das casas das pessoas, alimentado por plataformas que incentivam a atividade frenética.

Para Buffett, o investidor de sucesso deve ignorar o ruído da Wall Street — que lucra com a movimentação e taxas — e focar na qualidade dos negócios, aceitando que os grandes movimentos costumam ser recebidos com bocejos, não com aplausos.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.