Os filmes de terror mais assustadores de todos os tempos, segundo a crítica

Poucos gêneros resistem tão bem ao tempo quanto o terror. Décadas separam alguns dos filmes mais assustadores da história dos lançamentos de hoje — e, ainda assim, eles continuam tirando o sono de quem os assiste.

Para identificar quais são esses títulos, a EXAME cruzou rankings de críticos e publicações especializadas e realmente descobrir realmente quais filmes são considerados os mais assustadores de todos os tempos.

O resultado revela um grupo consistente de filmes que, geração após geração, seguem sendo referência máxima do medo.

Clássicos formam o núcleo duro do terror

No topo de quase todas as listas está O Exorcista. Lançado em 1973, o filme de William Friedkin sobre a possessão de uma menina ainda é apontado por críticos e pelo público como o mais assustador já feito — uma combinação rara de horror religioso, perturbação psicológica e imagens que não saem da cabeça.

Ao lado dele, O Iluminado, de Stanley Kubrick, é lembrado não pelos sustos fáceis, mas pela construção lenta de uma atmosfera opressiva que sufoca o espectador até o limite.

Também figuram entre os mais citados O Massacre da Serra Elétrica — que chegou a liderar rankings recentes da Variety — e Psicose, de Alfred Hitchcock, cujo chuveiro mais famoso do cinema ajudou a definir o que seria o suspense moderno.

Filmes que redefiniram o impacto do medo

Alien, o Oitavo Passageiro transformou a ficção científica em pesadelo ao trazer o horror para o vácuo do espaço, onde ninguém pode ouvir um grito.

Halloween: A Noite do Terror criou o modelo do slasher e apresentou ao mundo Michael Myers, um dos vilões mais icônicos do gênero.

Já O Bebê de Rosemary apostou no terror invisível — aquele que se instala na mente antes de qualquer monstro aparecer em cena.

Tubarão, mesmo transitando entre suspense e aventura, mudou o comportamento real do público nas praias do mundo inteiro — poucos filmes podem reivindicar esse tipo de impacto fora das telas.

A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, é citado tanto pelo clima de desespero quanto por ter inventado, na prática, o terror zumbi moderno.

O Enigma de Outro Mundo, por sua vez, ganhou reconhecimento crescente ao longo dos anos pelo uso genial de paranoia e horror corporal.

O terror moderno entra no consenso

A Bruxa de Blair reescreveu as regras do gênero ao provar que o medo não precisa de orçamento — só de imaginação e da câmera certa.

O Chamado marcou uma geração inteira com o conceito simples e devastador da fita amaldiçoada e a imagem de Sadako saindo da televisão.

Já no século XXI, Hereditário e Invocação do Mal consolidaram espaço ao lado dos clássicos: o primeiro pelo horror familiar que vai se revelando como um pesadelo sem saída; o segundo por transformar eventos supostamente reais em uma das experiências mais perturbadoras do cinema recente.

Em outra registr, Corra! aparece tanto nas listas de melhores quanto nas de mais assustadores — não apenas pelo suspense, mas pela camada de crítica social que torna o medo ainda mais real.

Entre os filmes recorrentes em rankings especializados estão Carrie, a Estranha e Os Pássaros, de Hitchcock, além de Suspiria e A Hora do Pesadelo.

Para os que preferem o terror de atmosfera — aquele que aposta mais em tensão do que em sustos — Os Outros e Os Inocentes são referências obrigatórias: filmes que assustam pelo que não mostram.