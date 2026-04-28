Ciência

Câncer não nasce do estresse, mostra estudo

Estudo aponta que fatores de risco estão mais ligados ao estilo de vida do que ao emocional

Saúde: estudo aponta influência maior de hábitos do que de emoções (Getty Images)

Saúde: estudo aponta influência maior de hábitos do que de emoções (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13h01.

Fatores emocionais, como estresse, tristeza e solidão, não estão associados ao aumento do risco da maioria dos tipos de câncer. A conclusão é de um estudo publicado em periódico da American Cancer Society, com dados de mais de 420 mil pessoas.

A análise reuniu informações de 22 estudos internacionais e mais de 35 mil diagnósticos de neoplasias. Os pesquisadores investigaram a relação entre fatores psicossociais e cânceres como mama, próstata, colorretal e pulmão. Para isso, foram considerados fatores como apoio social, luto, estado civil, traços de personalidade e sofrimento psicológico.

Hábitos explicam maior risco

Para a análise foram utilizaram dados do Consórcio de Fatores Psicossociais e Câncer (PSY-CA), que reúne informações sobre aspectos emocionais e sociais ao longo do tempo.

Os resultados indicam que não há associação direta entre emoções e a maioria dos tumores analisados. A única associação observada apareceu no câncer de pulmão, ligado a fatores como solidão e luto. No entanto, a análise indica que essa relação é indireta.

Situações de estresse podem influenciar comportamentos de risco, como tabagismo e consumo de álcool. O estudo destaca que esses hábitos, e não as emoções em si, são fatores diretamente associados ao desenvolvimento da doença.

Os dados mostram que o cigarro explicou mais de 90% da relação entre solidão e tumores associados ao tabagismo. Após o ajuste por estilo de vida, a ligação entre fatores emocionais e câncer deixou de ser significativa na maioria dos casos.

Luto e câncer de pulmão: a exceção

A perda recente de um familiar permaneceu associada ao câncer de pulmão mesmo após os ajustes, com aumento de risco de cerca de 56%. A explicação ainda não está totalmente definida e pode envolver mudanças simultâneas no comportamento, como alterações no sono, na alimentação e na atividade física.

Os especialistas destacam que estresse, luto e sofrimento emocional podem coincidir com o momento do diagnóstico, o que favorece a impressão de causa e efeito. No entanto, coincidência não significa causalidade.

Limitações da pesquisa

Os autores apontam algumas limitações na análise. Os fatores emocionais foram medidos em um único momento, enquanto emoções e condições de vida mudam ao longo do tempo. Além disso, nem todos os tipos de câncer foram analisados, e há variáveis não captadas, como desigualdades sociais mais profundas.

O que realmente previne o câncer

Os dados indicam que o estilo de vida tem maior impacto na prevenção do câncer do que fatores emocionais isolados. As principais medidas incluem:

  • evitar o tabagismo
  • reduzir o consumo de álcool
  • manter alimentação equilibrada
  • praticar atividade física
  • realizar acompanhamento médico periodicamente

Especialistas ressaltam que a saúde mental continua sendo importante, já que influencia comportamentos, adesão ao tratamento e qualidade de vida. Com isso, mesmo sem uma relação causal direta, cuidar das emoções é fundamental — mas por outros motivos.

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