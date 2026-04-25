Spin-off de 'The Boys', 'Gen V' é cancelada pelo Prime Video; entenda

O universo de The Boys terá uma baixa antes mesmo do fim da série principal. Gen V, ambientada na Universidade Godolkin, não ganhará uma terceira temporada e será encerrada pelo Prime Video, segundo informações divulgadas pela Variety.

Apesar do cancelamento, os personagens da produção continuarão presentes na franquia. Em comunicado, os produtores executivos Eric Kripke e Evan Goldberg afirmaram que a história de Gen V seguirá integrada ao universo principal.

"Embora desejássemos poder prolongar a festa por mais uma temporada em Godolkin, estamos empenhados em dar continuidade às histórias dos personagens da 'Geração V' na 5ª temporada de 'The Boys' e em outros projetos da VCU que estão por vir. Vocês os verão novamente", disseram.

A série estreou em 2023 e teve sua segunda temporada exibida entre setembro e outubro de 2025.

O que era 'Gen V'

A trama se passava na Escola de Combate ao Crime da Universidade Godolkin, instituição onde jovens super-heróis eram treinados para, futuramente, tentar uma vaga em Os Sete, principal grupo de supers do universo da série.

O elenco contava com nomes como Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas e Hamish Linklater.

A produção foi desenvolvida por Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke, nomes também ligados diretamente ao sucesso de The Boys.

O futuro da franquia

Com a quinta temporada de The Boys confirmada como a última e o encerramento de Gen V, o principal projeto em andamento no universo da franquia passa a ser Vought Rising.

A nova série será um prelúdio ambientado na década de 1950 e acompanhará as aventuras de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, e Stormfront, vivida por Aya Cash.

A estreia está prevista para 2027, e uma prévia da nova produção será apresentada ainda na quinta temporada de The Boys.

Além disso, o spin-off "The Boys: Mexico" segue em desenvolvimento.