Spin-off de 'The Boys', 'Gen V' é cancelada pelo Prime Video; entenda

Prime Video encerra Gen V após duas temporadas (Prime Video / YouTube/Reprodução)
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Publicado em 25 de abril de 2026 às 14h21.
O universo de The Boys terá uma baixa antes mesmo do fim da série principal. Gen V, ambientada na Universidade Godolkin, não ganhará uma terceira temporada e será encerrada pelo Prime Video, segundo informações divulgadas pela Variety.
Apesar do cancelamento, os personagens da produção continuarão presentes na franquia. Em comunicado, os produtores executivos Eric Kripke e Evan Goldberg afirmaram que a história de Gen V seguirá integrada ao universo principal.
"Embora desejássemos poder prolongar a festa por mais uma temporada em Godolkin, estamos empenhados em dar continuidade às histórias dos personagens da 'Geração V' na 5ª temporada de 'The Boys' e em outros projetos da VCU que estão por vir. Vocês os verão novamente", disseram.
A série estreou em 2023 e teve sua segunda temporada exibida entre setembro e outubro de 2025.Última temporada de 'The Boys' tem 96% de aprovação
A trama se passava na Escola de Combate ao Crime da Universidade Godolkin, instituição onde jovens super-heróis eram treinados para, futuramente, tentar uma vaga em Os Sete, principal grupo de supers do universo da série.
O elenco contava com nomes como Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas e Hamish Linklater.
A produção foi desenvolvida por Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke, nomes também ligados diretamente ao sucesso de The Boys.'The Boys': o que muda dos quadrinhos para a série?
Com a quinta temporada de The Boys confirmada como a última e o encerramento de Gen V, o principal projeto em andamento no universo da franquia passa a ser Vought Rising.
A nova série será um prelúdio ambientado na década de 1950 e acompanhará as aventuras de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, e Stormfront, vivida por Aya Cash.
A estreia está prevista para 2027, e uma prévia da nova produção será apresentada ainda na quinta temporada de The Boys.
Além disso, o spin-off "The Boys: Mexico" segue em desenvolvimento.