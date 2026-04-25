É possível ter gêmeos de pais diferentes? Veja o que diz a ciência

Embora pareça roteiro de ficção, a ciência confirma que uma mulher pode, sim, ter gêmeos de pais diferentes. O fenômeno existe, é extremamente raro e tem nome: superfecundação heteropaternal.

O tema voltou a chamar atenção após um caso revelado pela BBC envolvendo uma mulher que procurou, em 2018, o Laboratório de Genética de Populações e Identificação da Universidade Nacional da Colômbia para confirmar a paternidade de seus filhos gêmeos, nascidos dois anos antes.

O resultado surpreendeu até os especialistas: os dois bebês eram filhos da mesma mãe, mas tinham pais diferentes.

Segundo os pesquisadores, há cerca de 20 casos documentados na literatura científica mundial. O diretor do laboratório, William Usaquén, afirmou que, em 26 anos de atuação, foi a primeira vez que presenciou um caso assim.

Como isso acontece

A superfecundação heteropaternal ocorre quando a mulher libera dois óvulos no mesmo ciclo menstrual — um processo chamado poliovulação — e mantém relações sexuais com dois homens diferentes em um curto intervalo de tempo.

Se cada óvulo for fecundado por espermatozoides de parceiros distintos, os bebês serão gêmeos bivitelinos (fraternos), mas com pais diferentes.

Esse fenômeno nunca acontece em gêmeos idênticos, já que eles se formam a partir de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide.

De acordo com os cientistas, as duas fecundações precisam ocorrer em um intervalo de cerca de 24 a 36 horas, período em que os óvulos permanecem viáveis após serem liberados.

Por isso, a condição é considerada extremamente rara: é a soma de vários eventos incomuns acontecendo ao mesmo tempo.

Como os cientistas descobriram

Para confirmar a paternidade, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada análise de marcadores microssatélites, que compara pequenos fragmentos de DNA da mãe, dos filhos e do suposto pai.

No caso colombiano, foram analisados 17 microssatélites.

O resultado mostrou que o DNA do homem coincidia com apenas um dos meninos, mas não com o outro.

Diante da descoberta, o exame foi repetido do zero para descartar erro de laboratório ou troca de amostras. O segundo teste confirmou exatamente o mesmo resultado.

"Sou diretor do laboratório há 26 anos e este é o primeiro caso que presenciamos. E, até agora, o único", afirmou Usaquén à BBC.

Principais dúvidas sobre a superfecundação heteroparental

Em entrevista à EXAME, em 2024, a doutora Amélia Losada, ginecologista e obstetra especialista em gestação de alto risco, esclareceu as principais dúvidas sobre a superfecundação heteroparental. Veja abaixo as respostas às principais perguntas:

O quão rara é a gravidez de gêmeos de pais diferentes?

A gestação de gêmeos por si só já é um evento bem raro. A gente estima aí que uma a cada 80 gestações são os de gêmeos, de forma natural. A superfecundação heteroparental é ainda mais rara, porque soma-se já à raridade de se ter gêmeos a outra possibilidade do evento dessa mulher ter ovulado duas vezes, com a situação dela ter tido duas relações sexuais com o parceiros diferentes em um curto período de tempo. É algo realmente muito difícil de ver, eu nunca tive um caso na minha carreira. Por isso é tão raro e tão especial.

Quais são os cuidados necessários para uma gestação como essa?

Somente pela hétero parentalidade não existe nada especifico a ser feito para além dos cuidados a mulher já tem que ter com gestações gemelares. O que recomendo é que gestações de gêmeos sejam acompanhadas por especialistas em pré-natal de alto risco, obstetras especialistas nesse tipo de gravidez. Isso porque uma gestação gemelar já tem um risco maior, por exemplo, de prematuridade. O que chega de suprimento para os dois pode estar pode ser alterado durante a gravidez também, então, recomenda-se cuidados para a mãe. Outros riscos envolvem pré-eclâmpsia (aumento da pressão arterial de grávidas) e diabetes gestacional.

A gente sempre tem que pensar no parto, um evento que também tem um risco adicional. Em gestações gemelares aumenta a chance do parto por cesárea, devido à hiper expansão do útero que, por sua vez, pode aumentar o sangramento no pós-parto. Há uma série de de complicadores que podem acontecer quando estamos diante de uma gestação de gêmeos.

Como saber se tive gêmeos de pais diferentes?

Saber se a gestação gemelar é fruto de uma superfecundação heteroparental é um diagnóstico bem difícil. Em geral, as mães simplesmente acompanham a gestação dos gêmeos, é raro que seja feito um teste de DNA durante a gravidez. É uma possibilidade remota, até porque esses testes são muito invasivos e têm riscos. Submeter uma paciente a fazer um teste desses tem que ser uma demanda dela, ciente de todos esses riscos.

Mulheres mais velhas têm maiores chances de terem gestação de gêmeos de pais diferentes?

É bastante raro e costuma acontecer com mulheres mais velhas, que estão engravidando mais tarde, acima dos 35 anos. A gravidez tardia aumenta o risco de uma gestação gemelar por causa justamente dessas ovulações duplas ou triplas.

Gestação de gêmeos de pais diferentes só acontecem se as relações com os parceiros forem no mesmo dia?

Uma coisa interessante de ser dita, que fica um pouco no imaginário das pessoas, é que muita gente pensa que esse tipo de gravidez acontece quando a mulher teve relação sexual ali no mesmo momento, com dois parceiros diferentes, ou no mesmo dia. Isso não é verdade. Existe uma janela em que esse óvulo fica disponível para ser fecundado, assim como também existe uma janela de tempo, de 72 horas em média, em que o espermatozoide consegue viver dentro do canal vaginal feminino. Ou seja, essas duas relações sexuais podem ser em feitas em até três dias diferentes.

A série brasileira que retratou isso: 'Pedaço de Mim'

O tema ganhou repercussão no Brasil, em 2024, com "Pedaço de Mim", primeira novela brasileira produzida pela Netflix.

A trama acompanha Liana, personagem de Juliana Paes, que descobre estar grávida de gêmeos de pais diferentes — um de seu marido, Tomás, vivido por Vladimir Brichta, e outro resultado de uma violência sexual sofrida no início da história.

A revelação se torna o principal conflito da novela e apresenta ao público o conceito de superfecundação heteropaternal.

Além de Juliana Paes e Vladimir Brichta, o elenco reuniu nomes como Paloma Duarte, João Vitti, Jussara Freire, Martha Nowill e Antonio Grassi.

Criada por Angela Chaves e dirigida por Maurício Farias, a produção ajudou a transformar um fenômeno raro da medicina em assunto de interesse popular.