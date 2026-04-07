'The Boys': o que muda dos quadrinhos para a série?

The Boys: última temporada da série estreia nesta quarta-feira, 8
Repórter
Publicado em 7 de abril de 2026 às 08h01.
Se super-heróis costumam salvar o mundo, em The Boys é eles que precisam ser salvos. A premissa é a mesma nos quadrinhos e na série, que chega em sua última temporada nesta quarta-feira, 8: figuras com poderes extraordinários, transformadas em celebridades pela Vought, operam sem controle e alguém precisa enfrentá-las.
A diferença central está em como essa história é contada. A HQ criada por Garth Ennis e Darick Robertson apresenta uma sátira direta e agressiva do gênero. Já a adaptação do Amazon Prime Video parte desse mesmo ponto, mas reconstrói personagens, conflitos e o próprio universo para dialogar com um cenário mais contemporâneo.
A série mantém o núcleo — Billy Butcher e sua equipe contra os supes —, mas altera de forma significativa o desenvolvimento da narrativa. O resultado é uma obra que compartilha o conceito original, mas segue caminhos próprios.
Descrita como uma adaptação livre, a produção utiliza apenas elementos básicos (como personagens, universo e conceito) e reformula arcos narrativos, ritmo e desenvolvimento. Isso permite que HQ e série coexistam com histórias distintas, mesmo compartilhando pontos em comum. O suficiente para reconhecer a origem, mas não o bastante para prever o que vem a seguir.
A HQ, publicada ao longo de 72 edições, apresenta uma sátira centrada no universo dos quadrinhos dos anos 2000. O humor é mais agressivo e personagens são frequentemente retratados como caricaturas.
Na série, a crítica se desloca para o contexto contemporâneo. A narrativa incorpora temas como cultura digital, relações públicas, influência de redes sociais e populismo político. O foco permanece na crítica ao poder corporativo, mas com atualização para o cenário das décadas de 2010 e 2020.
Outro contraste está na construção dos personagens. Nos quadrinhos, muitos super-heróis funcionam como alvos de sátira. Na adaptação televisiva, eles recebem maior desenvolvimento psicológico, com motivações e conflitos mais definidos.
Uma diferença estrutural envolve o uso do Composto V. Nos quadrinhos, todos os membros de The Boys possuem poderes permanentes, o que permite confrontos físicos diretos com os super-heróis.
Na série, apenas Kimiko possui habilidades desde o início. Os demais operam como humanos comuns, recorrendo a planejamento e violência estratégica. Posteriormente, surge o uso do Temp V, substância que concede poderes temporários com efeitos colaterais graves.
Essa escolha altera o nível de risco e tensão, tornando os confrontos menos previsíveis e mais dependentes de estratégia.
Nos quadrinhos, o grupo atua com apoio formal da CIA, funcionando como uma operação clandestina com respaldo institucional. A agente Susan Raynor mantém ligação contínua com a equipe.
Na série, essa relação é instável. Os personagens alternam entre fugitivos e aliados temporários de instituições governamentais. Raynor é eliminada no início da narrativa, o que reforça o caráter informal e vulnerável do grupo.
A construção de mundo também apresenta diferenças. Nos quadrinhos, o Composto V se dissemina parcialmente pela sociedade, podendo ser herdado, o que reduz o controle direto da Vought.
Na série, a empresa mantém controle rigoroso sobre quem recebe o composto. Isso transforma os super-heróis em ativos gerenciados, vinculados a estratégias de marketing, cinema e mídia.
A sátira também muda de foco. Enquanto a HQ parodia diretamente universos de quadrinhos, a série direciona sua crítica à indústria cinematográfica e ao entretenimento global.
Não muito:
Eventos-chave também são modificados. Nos quadrinhos, a esposa de Butcher morre ao dar à luz um bebê com poderes. Na série, ela sobrevive por anos e cria o filho de Capitão Pátria, alterando o eixo emocional da história.
A adaptação também elimina ou reformula conceitos presentes na HQ, como a possibilidade de ressurreição de personagens via Composto V. Em contrapartida, expande o universo com produções derivadas, como Gen V.
A série amplia temas ligados a gênero, mídia e comportamento social. Casos de abuso são tratados com maior foco em consequências e exposição pública.
A presença de redes sociais e cultura de fãs também ganha destaque, especialmente na construção de personagens como Stormfront, que utiliza estratégias digitais para mobilização.
A HQ apresenta narrativa mais direta, com progressão contínua ao longo das edições. A série adota estrutura por temporadas, com arcos independentes e mistérios prolongados.
Esse formato permite reorganizar eventos e inserir novos conflitos, mantendo a imprevisibilidade mesmo para leitores do material original.