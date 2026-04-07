'The Boys': o que muda dos quadrinhos para a série?

Se super-heróis costumam salvar o mundo, em The Boys é eles que precisam ser salvos. A premissa é a mesma nos quadrinhos e na série, que chega em sua última temporada nesta quarta-feira, 8: figuras com poderes extraordinários, transformadas em celebridades pela Vought, operam sem controle e alguém precisa enfrentá-las.

A diferença central está em como essa história é contada. A HQ criada por Garth Ennis e Darick Robertson apresenta uma sátira direta e agressiva do gênero. Já a adaptação do Amazon Prime Video parte desse mesmo ponto, mas reconstrói personagens, conflitos e o próprio universo para dialogar com um cenário mais contemporâneo.

A série mantém o núcleo — Billy Butcher e sua equipe contra os supes —, mas altera de forma significativa o desenvolvimento da narrativa. O resultado é uma obra que compartilha o conceito original, mas segue caminhos próprios.

Descrita como uma adaptação livre, a produção utiliza apenas elementos básicos (como personagens, universo e conceito) e reformula arcos narrativos, ritmo e desenvolvimento. Isso permite que HQ e série coexistam com histórias distintas, mesmo compartilhando pontos em comum. O suficiente para reconhecer a origem, mas não o bastante para prever o que vem a seguir.

O que é diferente?

The Boys: quadrinhos são um pouco diferentes da série (The Boys/HQS/Divulgação)

A HQ, publicada ao longo de 72 edições, apresenta uma sátira centrada no universo dos quadrinhos dos anos 2000. O humor é mais agressivo e personagens são frequentemente retratados como caricaturas.

Na série, a crítica se desloca para o contexto contemporâneo. A narrativa incorpora temas como cultura digital, relações públicas, influência de redes sociais e populismo político. O foco permanece na crítica ao poder corporativo, mas com atualização para o cenário das décadas de 2010 e 2020.

Outro contraste está na construção dos personagens. Nos quadrinhos, muitos super-heróis funcionam como alvos de sátira. Na adaptação televisiva, eles recebem maior desenvolvimento psicológico, com motivações e conflitos mais definidos.

Poderes e dinâmica do grupo

Uma diferença estrutural envolve o uso do Composto V. Nos quadrinhos, todos os membros de The Boys possuem poderes permanentes, o que permite confrontos físicos diretos com os super-heróis.

Na série, apenas Kimiko possui habilidades desde o início. Os demais operam como humanos comuns, recorrendo a planejamento e violência estratégica. Posteriormente, surge o uso do Temp V, substância que concede poderes temporários com efeitos colaterais graves.

Essa escolha altera o nível de risco e tensão, tornando os confrontos menos previsíveis e mais dependentes de estratégia.

Relação com o governo

Nos quadrinhos, o grupo atua com apoio formal da CIA, funcionando como uma operação clandestina com respaldo institucional. A agente Susan Raynor mantém ligação contínua com a equipe.

Na série, essa relação é instável. Os personagens alternam entre fugitivos e aliados temporários de instituições governamentais. Raynor é eliminada no início da narrativa, o que reforça o caráter informal e vulnerável do grupo.

Mundo e funcionamento da Vought

A construção de mundo também apresenta diferenças. Nos quadrinhos, o Composto V se dissemina parcialmente pela sociedade, podendo ser herdado, o que reduz o controle direto da Vought.

Na série, a empresa mantém controle rigoroso sobre quem recebe o composto. Isso transforma os super-heróis em ativos gerenciados, vinculados a estratégias de marketing, cinema e mídia.

A sátira também muda de foco. Enquanto a HQ parodia diretamente universos de quadrinhos, a série direciona sua crítica à indústria cinematográfica e ao entretenimento global.

Os personagens são os mesmos?

Não muito:

Hughie deixa de ser o escocês “Wee Hughie” e passa a ser americano. Seu arco também muda: nos quadrinhos, ele se aproxima do comportamento de Butcher; na série, sua evolução ocorre ao rejeitar esse modelo.

deixa de ser o escocês “Wee Hughie” e passa a ser americano. Seu arco também muda: nos quadrinhos, ele se aproxima do comportamento de Butcher; na série, sua evolução ocorre ao rejeitar esse modelo. Billy Butcher perde os poderes permanentes e passa a ser retratado como figura autodestrutiva. A narrativa questiona suas ações, em vez de validá-las como necessárias.

perde os poderes permanentes e passa a ser retratado como figura autodestrutiva. A narrativa questiona suas ações, em vez de validá-las como necessárias. Capitão Pátria também sofre alteração central. Nos quadrinhos, parte de seus crimes é atribuída a outro personagem. Na série, ele assume total responsabilidade, sendo apresentado como figura mais estratégica e consciente.

Capitão Pátria: nos quadrinhos, parte de seus crimes é atribuída a outro personagem (Reprodução: Amazon Prime/Divulgação)

Black Noir , que na HQ é um clone do próprio Homelander, não possui essa origem na adaptação. Sua história é ligada a traumas e à relação com Soldier Boy .

, que na HQ é um clone do próprio Homelander, não possui essa origem na adaptação. Sua história é ligada a traumas e à relação com . Starlight ganha maior protagonismo. Nos quadrinhos, permanece restrita ao grupo dos heróis. Na série, atua diretamente com The Boys e participa de ações públicas contra a Vought.

ganha maior protagonismo. Nos quadrinhos, permanece restrita ao grupo dos heróis. Na série, atua diretamente com e participa de ações públicas contra a Vought. Queen Maeve também apresenta trajetória distinta. Enquanto a HQ a retrata de forma mais passiva, a série desenvolve um arco ativo que culmina em sua sobrevivência e retirada do cenário.

também apresenta trajetória distinta. Enquanto a HQ a retrata de forma mais passiva, a série desenvolve um arco ativo que culmina em sua sobrevivência e retirada do cenário. Stormfront é transformado em personagem feminino, com atuação ligada à disseminação de discurso extremista nas redes sociais. A mudança altera a forma de abordagem do tema do fascismo.

é transformado em personagem feminino, com atuação ligada à disseminação de discurso extremista nas redes sociais. A mudança altera a forma de abordagem do tema do fascismo. Soldier Boy, originalmente um personagem secundário, é reconfigurado como figura central e ameaça relevante na narrativa televisiva.

A trama também muda

Eventos-chave também são modificados. Nos quadrinhos, a esposa de Butcher morre ao dar à luz um bebê com poderes. Na série, ela sobrevive por anos e cria o filho de Capitão Pátria, alterando o eixo emocional da história.

A adaptação também elimina ou reformula conceitos presentes na HQ, como a possibilidade de ressurreição de personagens via Composto V. Em contrapartida, expande o universo com produções derivadas, como Gen V.

A série amplia temas ligados a gênero, mídia e comportamento social. Casos de abuso são tratados com maior foco em consequências e exposição pública.

A presença de redes sociais e cultura de fãs também ganha destaque, especialmente na construção de personagens como Stormfront, que utiliza estratégias digitais para mobilização.

A HQ apresenta narrativa mais direta, com progressão contínua ao longo das edições. A série adota estrutura por temporadas, com arcos independentes e mistérios prolongados.

Esse formato permite reorganizar eventos e inserir novos conflitos, mantendo a imprevisibilidade mesmo para leitores do material original.

Quando estreia a última temporada de The Boys?

Data de estreia da 5ª (e última) temporada: 8 de abril.

8 de abril. Horário de liberação: 4h, no horário de Brasília, com dois episódios iniciais.

4h, no horário de Brasília, com dois episódios iniciais. Lançamento global e exclusivo no Prime Video.

The Boys: última temporada estreia nesta quarta-feira, 8 (Amazon Prime Video/Divulgação)

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