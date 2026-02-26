Estreia de 'Pânico 7' é marcada por protestos contra a Paramount e boicote

A estreia de “Pânico 7” foi marcada por protestos na noite de quarta-feira, 25, em Los Angeles, após a demissão da atriz Melissa Barrera da franquia. Manifestantes se reuniram em frente aos estúdios da Paramount pedindo boicote ao filme e ao serviço de streaming Paramount+.

Com bandeiras, tambores e megafones, o grupo entoou frases como “Defendam a liberdade de expressão” e “Cancelem o Paramount+”. O ato ocorre em meio à repercussão das declarações públicas feitas por Barrera sobre o conflito entre Israel e Hamas.

Entenda a polêmica

Melissa Barrera foi desligada da franquia após publicar nas redes sociais críticas à atuação de Israel na guerra iniciada após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Em suas postagens, a atriz acusou o país de “genocídio e limpeza étnica” e compartilhou conteúdos que abordavam a interpretação do Holocausto no contexto do conflito.

Após as publicações, a produtora Spyglass Media Group anunciou a demissão da atriz. Em nota divulgada na época, a empresa afirmou ter “tolerância zero para antissemitismo ou incitação ao ódio”.

A saída de Barrera provocou mudanças significativas na produção do novo filme.

Mudanças no elenco e na direção de ‘Pânico 7’

Após a demissão da atriz, Jenna Ortega, que também integrava o elenco, deixou o projeto alegando conflitos de agenda. O então diretor Christopher Landon também saiu da produção.

O roteiro passou por reformulações e a personagem Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, voltou a ocupar o centro da trama. O diretor Kevin Williamson, roteirista do primeiro filme da franquia, assumiu a direção do novo longa.

Durante o tapete vermelho, Williamson comentou a manifestação. À Variety ele afirmou que entende o desejo das pessoas de serem ouvidas diante de temas globais sensíveis, mas ponderou que não sabe se o boicote ao Paramount+ é a melhor forma de manifestação.

Sobre o novo filme

“Pânico 7”, que estreia oficialmente na sexta-feira, 27, acompanha Sidney Prescott em uma tentativa de reconstruir sua vida em Woodsboro ao lado da filha. A tranquilidade é interrompida com o retorno do assassino Ghostface.

O elenco inclui nomes como Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale e Mckenna Grace.