Estreia de 'Pânico 7' é marcada por protestos contra a Paramount e boicote

'Pânico 7': filme marca o retorno da personagem de Neve Campbell (Divulgação)
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13h27.
A estreia de “Pânico 7” foi marcada por protestos na noite de quarta-feira, 25, em Los Angeles, após a demissão da atriz Melissa Barrera da franquia. Manifestantes se reuniram em frente aos estúdios da Paramount pedindo boicote ao filme e ao serviço de streaming Paramount+.
Com bandeiras, tambores e megafones, o grupo entoou frases como “Defendam a liberdade de expressão” e “Cancelem o Paramount+”. O ato ocorre em meio à repercussão das declarações públicas feitas por Barrera sobre o conflito entre Israel e Hamas.
Melissa Barrera foi desligada da franquia após publicar nas redes sociais críticas à atuação de Israel na guerra iniciada após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.
Em suas postagens, a atriz acusou o país de “genocídio e limpeza étnica” e compartilhou conteúdos que abordavam a interpretação do Holocausto no contexto do conflito.
Após as publicações, a produtora Spyglass Media Group anunciou a demissão da atriz. Em nota divulgada na época, a empresa afirmou ter “tolerância zero para antissemitismo ou incitação ao ódio”.
A saída de Barrera provocou mudanças significativas na produção do novo filme.
Após a demissão da atriz, Jenna Ortega, que também integrava o elenco, deixou o projeto alegando conflitos de agenda. O então diretor Christopher Landon também saiu da produção.
O roteiro passou por reformulações e a personagem Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, voltou a ocupar o centro da trama. O diretor Kevin Williamson, roteirista do primeiro filme da franquia, assumiu a direção do novo longa.
Durante o tapete vermelho, Williamson comentou a manifestação. À Variety ele afirmou que entende o desejo das pessoas de serem ouvidas diante de temas globais sensíveis, mas ponderou que não sabe se o boicote ao Paramount+ é a melhor forma de manifestação.
“Pânico 7”, que estreia oficialmente na sexta-feira, 27, acompanha Sidney Prescott em uma tentativa de reconstruir sua vida em Woodsboro ao lado da filha. A tranquilidade é interrompida com o retorno do assassino Ghostface.
O elenco inclui nomes como Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale e Mckenna Grace.