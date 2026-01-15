Pop

Netflix fecha parceria com Sony para transmitir filmes do estúdio após lançamentos nos cinemas

Acordo de US$ 7 bilhões amplia portfólio da plataforma de streaming com títulos de grandes franquias até 2032

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17h50.

Última atualização em 15 de janeiro de 2026 às 17h52.

A Netflix assinou um novo contrato com a Sony, garantindo os direitos de exibição dos filmes do estúdio na plataforma de streaming em todos os países de sua operação após as estreias dos longas nos cinemas. O acordo, anunciado nesta quinta-feira, 15, é uma ampliação de uma parceria iniciada em 2021 e passa a valer de forma escalonada ainda em 2026.

Segundo comunicado conjunto, os longas da Sony serão adicionados gradualmente ao catálogo da Netflix em diversos países, acompanhando a liberação dos direitos territoriais, com previsão de cobertura total até o início de 2029.

A negociação assegura à Netflix os direitos exclusivos de exibição em streaming nos Estados Unidos, Alemanha e partes da Ásia, além de incluir a possibilidade de licenciar títulos do acervo da Sony, que abriga franquias como Homem-Aranha e Jumanji. Segundo a Bloomberg, fontes envolvidas no acordo estimam que o contrato tenha valor em torno de US$ 7 bilhões, com vigência até 2032.

A meta é virar a gigante do entretenimento

O acordo amplia a estratégia da Netflix de fortalecer seu portfólio com conteúdos de grandes estúdios, num momento em que a empresa também negocia a compra das operações da Warner Bros. Discovery, que já manifestou preferência pela oferta feita Netflix. A plataforma de streaming disputa o controle do estúdio com a Paramount Skydance Corp.

Em 2024, a Netflix também estendeu sua colaboração com a NBCUniversal, da Comcast, incluindo no acordo os filmes live-action da Universal Pictures e da Focus Features. A partir de 2027, produções como "Velozes e Furiosos" e "Jurassic Park" estarão disponíveis na plataforma até oito meses após a estreia nos cinemas.

A Netflix divulga seus resultados financeiros do quarto trimestre em 20 de janeiro. A empresa encerrou 2024 com uma base global de 301,6 milhões de assinantes. O acordo anterior com a Sony também previa a produção de filmes originais para o serviço de streaming.

Caso seja bem sucedida na compra da Warner Bros, a Netflix consolidará uma posição estratégica no mercado, reunindo os direitos de distribuição pós-lançamento de títulos da Sony, Universal, Warner Bros. e do estúdio independente A24, que possui atualmente contrato com a HBO Max.

