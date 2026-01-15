Netflix fecha parceria com Sony para transmitir filmes do estúdio após lançamentos nos cinemas

A Netflix assinou um novo contrato com a Sony, garantindo os direitos de exibição dos filmes do estúdio na plataforma de streaming em todos os países de sua operação após as estreias dos longas nos cinemas. O acordo, anunciado nesta quinta-feira, 15, é uma ampliação de uma parceria iniciada em 2021 e passa a valer de forma escalonada ainda em 2026.

Segundo comunicado conjunto, os longas da Sony serão adicionados gradualmente ao catálogo da Netflix em diversos países, acompanhando a liberação dos direitos territoriais, com previsão de cobertura total até o início de 2029.

A negociação assegura à Netflix os direitos exclusivos de exibição em streaming nos Estados Unidos, Alemanha e partes da Ásia, além de incluir a possibilidade de licenciar títulos do acervo da Sony, que abriga franquias como Homem-Aranha e Jumanji. Segundo a Bloomberg, fontes envolvidas no acordo estimam que o contrato tenha valor em torno de US$ 7 bilhões, com vigência até 2032.

A meta é virar a gigante do entretenimento

O acordo amplia a estratégia da Netflix de fortalecer seu portfólio com conteúdos de grandes estúdios, num momento em que a empresa também negocia a compra das operações da Warner Bros. Discovery, que já manifestou preferência pela oferta feita Netflix. A plataforma de streaming disputa o controle do estúdio com a Paramount Skydance Corp.

Em 2024, a Netflix também estendeu sua colaboração com a NBCUniversal, da Comcast, incluindo no acordo os filmes live-action da Universal Pictures e da Focus Features. A partir de 2027, produções como "Velozes e Furiosos" e "Jurassic Park" estarão disponíveis na plataforma até oito meses após a estreia nos cinemas.

A Netflix divulga seus resultados financeiros do quarto trimestre em 20 de janeiro. A empresa encerrou 2024 com uma base global de 301,6 milhões de assinantes. O acordo anterior com a Sony também previa a produção de filmes originais para o serviço de streaming.

Caso seja bem sucedida na compra da Warner Bros, a Netflix consolidará uma posição estratégica no mercado, reunindo os direitos de distribuição pós-lançamento de títulos da Sony, Universal, Warner Bros. e do estúdio independente A24, que possui atualmente contrato com a HBO Max.