A marca de cerveja sem álcool de Tom Holland está quase faturando 8 dígitos — e aqui está o motivo

A Bero, cerveja sem álcool co-fundada pelo ator Tom Holland, está prestes a alcançar um marco impressionante de oito dígitos em receita anual.

Em apenas um ano, a marca, que começou suas vendas online em 2024, rapidamente se expandiu para o varejo físico e já está presente em mais de 4.000 pontos de venda, incluindo grandes redes como Target, Total Wine e Sprouts.

Agora, com uma nova cervejaria na Bélgica e uma presença crescente no Reino Unido, a Bero está se posicionando para liderar o setor de bebidas sem álcool.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Estratégia de crescimento acelerado

O segredo para o crescimento explosivo da Bero está em sua estratégia focada não apenas em competir com as marcas existentes, mas em expandir o mercado de bebidas sem álcool.

Segundo John Herman, CEO da empresa, o maior desafio da Bero é consolidar a categoria e garantir que as bebidas sem álcool não sejam vistas como uma moda passageira.

A meta é crescer o mercado para que todos os varejistas e distribuidores sintam que vale a pena investir nessa categoria emergente.

Parcerias estratégicas para visibilidade

Para aumentar sua visibilidade, a Bero tem investido fortemente em parcerias de alto perfil, como eventos em Wimbledon e colaborações com a Aston Martin e a marca de café Happy, co-fundada por Robert Downey Jr.

A marca também tem se destacado nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok, onde a popularidade de Tom Holland com seus 63 milhões de seguidores tem sido crucial para o crescimento da marca.

Investindo no futuro da Bero

Com uma equipe que passou de oito para 30 pessoas em um curto período de tempo, a Bero está se preparando para continuar sua trajetória de sucesso.

A empresa fez grandes investimentos em marketing, incluindo a contratação de Jacopo Maria Cinti, um ex-diretor criativo de marcas de luxo, para reforçar sua imagem premium.

Isso reflete a ambição da Bero de se posicionar como uma marca de alto padrão dentro do mercado de bebidas sem álcool.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O mercado de bebidas sem álcool e oportunidades para o futuro

O mercado de bebidas sem álcool está crescendo rapidamente, com projeções de que o setor atinja US$ 5 bilhões nos EUA nos próximos três anos.

A cerveja sem álcool tem liderado esse crescimento, e a Bero está bem posicionada para aproveitar esse aumento da demanda.

Para Herman, o segredo do sucesso está em atingir consumidores que antes não consideravam a opção sem álcool e em garantir que a marca tenha um impacto duradouro no mercado.

Para quem quer dominar as finanças de verdade

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS