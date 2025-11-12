Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

A marca de cerveja sem álcool de Tom Holland está quase faturando 8 dígitos — e aqui está o motivo

Em um mercado competitivo, a Bero, de Tom Holland, cresce rapidamente, conquistando novos consumidores e parcerias estratégicas

(Reprodução/X)

(Reprodução/X)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h52.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

A Bero, cerveja sem álcool co-fundada pelo ator Tom Holland, está prestes a alcançar um marco impressionante de oito dígitos em receita anual.

Em apenas um ano, a marca, que começou suas vendas online em 2024, rapidamente se expandiu para o varejo físico e já está presente em mais de 4.000 pontos de venda, incluindo grandes redes como Target, Total Wine e Sprouts.

Agora, com uma nova cervejaria na Bélgica e uma presença crescente no Reino Unido, a Bero está se posicionando para liderar o setor de bebidas sem álcool.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Estratégia de crescimento acelerado

O segredo para o crescimento explosivo da Bero está em sua estratégia focada não apenas em competir com as marcas existentes, mas em expandir o mercado de bebidas sem álcool.

Segundo John Herman, CEO da empresa, o maior desafio da Bero é consolidar a categoria e garantir que as bebidas sem álcool não sejam vistas como uma moda passageira.

A meta é crescer o mercado para que todos os varejistas e distribuidores sintam que vale a pena investir nessa categoria emergente.

Parcerias estratégicas para visibilidade

Para aumentar sua visibilidade, a Bero tem investido fortemente em parcerias de alto perfil, como eventos em Wimbledon e colaborações com a Aston Martin e a marca de café Happy, co-fundada por Robert Downey Jr.

A marca também tem se destacado nas redes sociais, especialmente no Instagram e TikTok, onde a popularidade de Tom Holland com seus 63 milhões de seguidores tem sido crucial para o crescimento da marca.

Investindo no futuro da Bero

Com uma equipe que passou de oito para 30 pessoas em um curto período de tempo, a Bero está se preparando para continuar sua trajetória de sucesso.

A empresa fez grandes investimentos em marketing, incluindo a contratação de Jacopo Maria Cinti, um ex-diretor criativo de marcas de luxo, para reforçar sua imagem premium.

Isso reflete a ambição da Bero de se posicionar como uma marca de alto padrão dentro do mercado de bebidas sem álcool.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O mercado de bebidas sem álcool e oportunidades para o futuro

O mercado de bebidas sem álcool está crescendo rapidamente, com projeções de que o setor atinja US$ 5 bilhões nos EUA nos próximos três anos.

A cerveja sem álcool tem liderado esse crescimento, e a Bero está bem posicionada para aproveitar esse aumento da demanda.

Para Herman, o segredo do sucesso está em atingir consumidores que antes não consideravam a opção sem álcool e em garantir que a marca tenha um impacto duradouro no mercado.

Para quem quer dominar as finanças de verdade

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Tial é a primeira no mundo a adotar tecnologia inédita da Tetra Pak

A edtech que está reinventando o jeito de ensinar inovação nas escolas

Ele fatura milhões com software que acaba com burocracia fiscal em segundos

Após compra nos EUA, startup do Brasil quer conectar o mundo inteiro

Mais na Exame

Esporte

Maratona do Rio 2026: inscrições tem sorteio inédito de vagas

Mundo

Brasil e Índia deveriam aumentar parcerias em etanol, diz enviado especial

Brasil

Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais

Carreira

Utilize esses três comandos do ChatGPT para aprender qualquer coisa em qualquer área