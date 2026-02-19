Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sony anuncia fechamento de estúdio responsável por 'God of War' e 'Shadow of The Colossus'

O estúdio Bluepoint foi comprado pela companhia japonesa em 2021 e responsável pela renovação de jogos populares como "Uncharted" e "Demon's Souls"

Playstation: jogo 'Shadow of The Colossus' é um dos produtos da BluePoint (Sony/Divulgação)

Playstation: jogo 'Shadow of The Colossus' é um dos produtos da BluePoint (Sony/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18h49.

Tudo sobreSony
Saiba mais

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 19, o encerramento das operações da Bluepoint Games, estúdio subsidiário da PlayStation conhecido por produzir remakes como "Demon's Souls". A desenvolvedora foi adquirida pela companhia japonesa em 2021.

Cerca de 70 funcionários serão desligados com o fechamento, informou um porta-voz da PlayStation à Bloomberg. Segundo um comunicado da empresa, a decisão foi tomada "após uma recente revisão de negócios". A Bluepoint encerrará oficialmente as atividades em março.

"A Bluepoint Games é uma equipe incrivelmente talentosa e sua expertise técnica proporcionou experiências excepcionais para a comunidade PlayStation", declarou a Sony. "Agradecemos a eles por sua paixão, criatividade e habilidade."

Remakes de games clássicos

Fundada em 2006 e sediada em Austin, no Texas, a Bluepoint construiu reputação ao atualizar títulos lançados em gerações anteriores para plataformas mais recentes. Entre os projetos estão remakes de "Uncharted" e "Shadow of the Colossus".

Em 2021, pouco depois do lançamento de "Demon's Souls" para o PlayStation 5, a Sony formalizou a aquisição do estúdio. Mais tarde, a equipe participou do co-desenvolvimento de "God of War: Ragnarok", lançado em 2022.

Após esse projeto, a Bluepoint iniciou o desenvolvimento de um jogo no modelo "live-service" baseado em "God of War", informou a Bloomberg. No entanto, o projeto foi cancelado em janeiro de 2025. Na época, a PlayStation informou que trabalhava com a Bluepoint para definir o próximo título do estúdio.

Acompanhe tudo sobre:SonyPlayStationGamesJogos

Mais de Tecnologia

LEGO aposta em peças inteligentes com som e conexão sem tela em nova coleção

Microsoft testa armazenamento em vidro com promessa de durar 10 mil anos

Meta amplia aporte político e prevê US$ 65 bilhões para influenciar debate sobre IA nos EUA

Itaú fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidades nesta quinta-feira

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa fecha em alta de 1,35% com Petrobras e retoma os 188 mil pontos

Brasil

Governo lança processo seletivo para contratar 489 profissionais temporários

Marketing

Kinder Ovo lança coleção com personagens da DC em formato Playmobil

Casual

Praia brasileira está entre as melhores do mundo em ranking global de 2026