Sony anuncia fechamento de estúdio responsável por 'God of War' e 'Shadow of The Colossus'

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 19, o encerramento das operações da Bluepoint Games, estúdio subsidiário da PlayStation conhecido por produzir remakes como "Demon's Souls". A desenvolvedora foi adquirida pela companhia japonesa em 2021.

Cerca de 70 funcionários serão desligados com o fechamento, informou um porta-voz da PlayStation à Bloomberg. Segundo um comunicado da empresa, a decisão foi tomada "após uma recente revisão de negócios". A Bluepoint encerrará oficialmente as atividades em março.

"A Bluepoint Games é uma equipe incrivelmente talentosa e sua expertise técnica proporcionou experiências excepcionais para a comunidade PlayStation", declarou a Sony. "Agradecemos a eles por sua paixão, criatividade e habilidade."

Remakes de games clássicos

Fundada em 2006 e sediada em Austin, no Texas, a Bluepoint construiu reputação ao atualizar títulos lançados em gerações anteriores para plataformas mais recentes. Entre os projetos estão remakes de "Uncharted" e "Shadow of the Colossus".

Em 2021, pouco depois do lançamento de "Demon's Souls" para o PlayStation 5, a Sony formalizou a aquisição do estúdio. Mais tarde, a equipe participou do co-desenvolvimento de "God of War: Ragnarok", lançado em 2022.

Após esse projeto, a Bluepoint iniciou o desenvolvimento de um jogo no modelo "live-service" baseado em "God of War", informou a Bloomberg. No entanto, o projeto foi cancelado em janeiro de 2025. Na época, a PlayStation informou que trabalhava com a Bluepoint para definir o próximo título do estúdio.