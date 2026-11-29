A participação nas eleições gerais da Espanha chegou a 45,75% às 14h deste domingo, 29, no horário de Madri, o maior índice já registrado para esse horário desde a redemocratização do país. Cerca de 16,4 milhões de pessoas haviam votado, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.

Na eleição de 2023, 40,48% dos eleitores haviam ido às urnas até a mesma hora. A alta foi de 5,27 pontos percentuais. O recorde anterior para esse horário era de 1993, quando o comparecimento chegou a 41,8%, segundo a emissora pública RTVE.

Onde a participação mais cresceu

O comparecimento subiu em sete de cada dez municípios na comparação com 2023. Ceuta e Melilla, cidades autônomas espanholas no norte da África, tiveram as maiores altas, de cerca de 11 pontos percentuais. Na cidade de Madri, a participação chegou a 45,9%. Em Barcelona, ficou perto de 45%.

A parcial das 14h (10h em Brasília) contabiliza os votos presenciais. Os votos pelo correio entram na contagem ao fim da votação. As urnas fecham às 20h na Espanha continental (16h em Brasília) e uma hora depois nas Ilhas Canárias.

Inspiração no caso brasileiro

No governo desde 2018, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), tenta permanecer no cargo. Em um comício nas Ilhas Canárias, no dia 21, ele citou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil como exemplo de mobilização eleitoral. Lula venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno de outubro, com 51,79% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

As pesquisas divulgadas antes da votação apontavam o Partido Popular (PP), de centro-direita, na frente do PSOE e indicavam que uma aliança com o Vox, de extrema direita, poderia alcançar a maioria. Em 2023, o PP conquistou o maior número de cadeiras, mas Sánchez reuniu apoio suficiente no Congresso para seguir no governo.

Os espanhóis elegem neste domingo os 350 deputados do Congresso e 209 senadores. A escolha do chefe do governo passa por uma votação posterior no Congresso, onde a maioria absoluta exige 176 votos. Sánchez antecipou as eleições após o Parlamento rejeitar decretos sobre moradia em meio a protestos contra o aumento dos aluguéis e os despejos.