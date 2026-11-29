Às quatro da manhã, o Riviera está aberto na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. O endereço que começou como salão de chá em 1949 hoje funciona 24 horas por dia. Aos 77 anos, o bar renova os ambientes, mantém o balcão vermelho de curvas sinuosas e passa a expor obras de Rê Bordosa, personagem que Angeli criou inspirado em frequentadoras da casa.

A Fábrica de Bares, que administra o Riviera desde 2019, atualiza um endereço que já recebe públicos do café da manhã à madrugada. A poucos quarteirões dali, o grupo fez outra aposta na região da Paulista.

Em julho, abriu uma unidade do Bar Brahma, um projeto de R$ 12 milhões que leva a marca nascida no centro de São Paulo a uma casa de três andares dedicada ao samba de raiz.

No Riviera, a mudança anunciada para o aniversário parte do próprio salão. O balcão, que já tinha a forma sinuosa na reabertura de 2013, continua no térreo, e os quadrinhos trazem para dentro do bar uma parte da história que se passou ali. O comunicado da empresa não informa o valor investido nem detalha quais intervenções foram feitas nos ambientes.

“Queremos que a casa continue se reinventando, trazendo novidades e novas experiências, mas sempre preservando a identidade que fez dela um dos endereços mais queridos de São Paulo”, afirma Cairê Aoas, CEO e sócio da Fábrica de Bares.

O cardápio acompanha a operação de dia inteiro. Há petiscos como o bolover, de linguiça e muçarela (R$ 34), e pratos como o rigatoni alla vodka (R$ 78) e o arroz de polvo (R$ 92). Na coquetelaria, a equipe de Rafael Fiorani assina uma seleção que inclui o Tropicália, com rum e manga. Outra carta, batizada de Repertório, reúne criações de bartenders convidados, entre eles Fábio La Pietra, Chula Barmaid e Márcio Silva.

Riviera na esquina da Paulista com a Consolação: o bar ocupa o Edifício Anchieta desde 1949 (Riviera/Divulgação)

Como o Riviera virou ponto de encontro da cidade

O Riviera ocupa o térreo e as sobrelojas do Edifício Anchieta, um dos marcos da primeira fase de verticalização da Paulista. Projetado pelo escritório MMM Roberto e tombado pelo Conpresp, o prédio modernista foi encomendado pelo então Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários.

Ignacio Maniscalco abriu ali um salão de chá que atraía famílias da região e o público dos cinemas vizinhos. Com o tempo, as mesas passaram a reunir universitários, artistas e grupos que discutiam política durante a ditadura militar. Chico Buarque e Elis Regina estão entre os nomes que frequentaram a casa. Angeli chegou a retratar nas tirinhas de Rê Bordosa o garçom Juvenal Martins, que trabalhou mais de 40 anos no bar.

A família Maniscalco comandou a casa até o fechamento, em 2006. O chef Alex Atala e o empresário Facundo Guerra reabriram o Riviera em 2013. A Fábrica de Bares assumiu a operação seis anos depois. Após a pausa da pandemia, o bar voltou a funcionar em fevereiro de 2022, quando adotou o atendimento ininterrupto.

Cairê Aoas: empresário comanda a Fábrica de Bares, que administra o Riviera desde 2019 (Fábrica de Bares/Divulgação)

Como pai e filho fizeram dos bares históricos um negócio

A experiência da família Aoas com endereços históricos começou no cruzamento da Ipiranga com a São João. Em 2001, Álvaro Aoas e o empresário Luís Marcelo Lacerda compraram e reabriram o Bar Brahma, que havia fechado no fim dos anos 1990. A reforma recuperou referências das décadas de 1950 e 1960. Recriar o hábito de frequentar a casa levou mais tempo. “Demorou quase 10 anos para o negócio se estabelecer, engrenar e criar hábito”, disse Cairê Aoas à EXAME em julho.

Formado em administração e hotelaria, Cairê trabalha com o pai desde os 14 anos. A reabertura do Brahma deu origem também ao Camarote Bar Brahma, criado para divulgar o bar no Carnaval paulistano e hoje com capacidade para 7.500 pessoas. A estratégia de recuperar endereços conhecidos se estendeu a casas como o Bar Léo e o Café Girondino, reaberto em 2024.

Vinte e cinco anos depois da reabertura no centro, o grupo levou o Bar Brahma para a esquina da Bela Cintra com a Luís Coelho. O imóvel de 650 metros quadrados reúne uma programação de samba de raiz e um palco em formato de arena. Ao apresentar o projeto à EXAME em julho, Aoas apontou a combinação de moradores, trabalhadores e hóspedes dos hotéis da região entre as razões para escolher o entorno da Paulista. Os R$ 12 milhões abrangem três etapas, incluindo uma área para transmissões esportivas e um subsolo com mesas de bilhar.

Onde o grupo busca novos clientes

A Fábrica de Bares reúne 23 operações, cerca de 800 funcionários e atende aproximadamente 2 milhões de pessoas por ano. Parte da expansão mira o público que chega antes do happy hour. Em julho, o grupo comprou 20% da operação brasileira da Le Pain Quotidien, com possibilidade de elevar a fatia a 50% até 2028.

A fábrica da rede belga, na Barra Funda, já fornecia produtos para as casas do grupo. A sociedade permite centralizar parte da produção e das compras. A rede de padarias planeja começar a expansão por franquias em 2027, inicialmente no estado de São Paulo. O investimento previsto vai de R$ 600 mil para um quiosque a cerca de R$ 2,5 milhões para uma loja completa.

Em janeiro de 2027, a Fábrica de Bares deve abrir cafés na Sala São Paulo e na Estação Motiva Cultural, com um restaurante previsto para março. O Complexo Cultural Júlio Prestes recebe quase 500 mil visitantes por ano. A Fundação Osesp quer dar a esse público motivos para chegar mais cedo, ficar depois das apresentações ou frequentar o endereço em outros horários. No Riviera, essa busca por públicos em horários diferentes já faz parte da operação diária. O mesmo endereço serve café de manhã e drinques de madrugada.