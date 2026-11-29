A Mercedes-Benz do Brasil rompeu um longo hiato de lançamentos no mercado nacional e reagiu à escalada de marcas chinesas apresentando cinco novidades: CLA 200 AMG Line, GLB 250+ AMG Line, GLC 53 AMG, GLC 53 AMG Coupé e S 580 4MATIC.

Por R$ 364.900, o CLA 200 AMG Line entrega um conjunto híbrido baseado no motor 1.5 de 163 cv de potência, teto solar panorâmico e rodas de 18 polegadas, entre outros itens. O sedã também apresenta ao mercado a nova identidade da linha de compactos da marca, com destaque para a grade frontal iluminada.

Trata-se do primeiro automóvel desenvolvido sobre a arquitetura MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) a chegar ao país.

Na sequência vem o GLB 250+ elétrico AMG Line, custando R$ 409.900. O SUV mantém a configuração de sete lugares e passa a contar com um motor elétrico instalado no eixo traseiro, capaz de gerar 272 cv. Alimentado por uma bateria de 85 kWh, o utilitário registra autonomia homologada de 427 km pelo ciclo do Inmetro e aceita recargas ultrarrápidas de até 320 kW.

No topo da gama está a nova geração do Classe S. O sedã mais tradicional da marca agora exibe assinatura luminosa que remete à estrela de três pontas nos faróis e pontos iluminados na grade, além de rodas de 20 polegadas (com opcionais de 21 polegadas) e uma paleta com 22 opções de cores.

A cabine oferece 15 opções de estofamentos, quatro tipos de acabamento e configuração para quatro ou cinco ocupantes. Todos os assentos contam com ventilação e aquecimento, e os passageiros da segunda fileira dispõem de um refrigerador de 10 litros.

Independente da proposta e da faixa de preço, os quatro modelos têm em comum o painel cravejado por três telas distintas: a do visor de instrumentos do motorista, a da central multimídia e a do passageiro – de 12,3 polegadas no caso do Classe S, que ainda dispõe de um sistema de som Burmester que pode chegar a 31 alto-falantes e 1.610W de potência.

Na versão S 580 4MATIC, o sedã presidencial da Mercedes-Benz chega equipado com motor V8 híbrido-leve de 537 cv e 76 kgfm de torque e sai por R$ 1.266.900.

AMG

Entusiastas da linha de esportivos AMG agora podem optar pelo novo GLC 53 AMG, oferecido nas carrocerias SUV (R$ 729.900) e Cupê (R$ 749.900). O conjunto mecânico é formado pelo motor 3.0 V6 biturbo, calibrado para entregar 449 cv de potência e 61 kgfm de torque.

Para aprimorar o comportamento dinâmico, o utilitário esportivo incorpora eixo traseiro esterçante de série, rodas de 20 polegadas (com opção de conjunto de 21 polegadas) e um sistema acústico dedicado a intensificar o ronco do motor dentro da cabine.

Mercado de luxo em queda

Os lançamentos desembarcam no mercado nacional no momento em que a Mercedes colocou três modelos entre os dez mais vendidos em outubro: GLA (153 unidades), GLC (146) e Classe C (127). Destaque para as vendas do GLA 200, que mais que dobraram sobre setembro. Com isso, a marca alemã cresceu 17,7% no mês e chegou a 16,8% do segmento.

No entanto, de acordo com a K.Lume Consultoria, as vendas de carros de luxo no Brasil caíram 30,2% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2025. Sobre setembro, o recuo foi de 7,9%. Foram 3.593 emplacamentos de modelos premium no mês passado. No ano, o segmento caiu 10,7%, chegando a 39.094 unidades.

Entre os modelos, o Denza B5 assumiu a liderança mensal em julho e a manteve até outubro, quando o SUV híbrido (plug-in) somou 577 unidades emplacadas em outubro; o BMW X1, segundo colocado, ficou com 405, seguido pelo BMW Série 3, que foi parar em 198 novas garagens.