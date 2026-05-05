Blackpink, Aespa e Guerreiras do K-pop: as estrelas coreanas no Met Gala 2026

Blackpink no Met: as quatro integrantes do girl group se reuniram no baile de gala nesta segunda-feira, 4 (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de maio de 2026 às 13h28.
No Met Gala 2026, que ocorreu na noite desta segunda-feira, 4, estrelas de girl groups coreanos marcaram presença nas escadas do Metropolitan Museum.
Nomes já queridos e conhecidos por k-poppers, como NingNing e Karina, se juntara à revelação Ejae e Audrey Nuna, cantoras por trás dos sucessos de "Guerreiras do K-pop", no evento beneficiente.
Além disso, todas as integrantes do Blackpink se encontraram no evento, após anos de aparições solo no baile de gala. Confira os visuais das artistas.
As integrantes do Aespa, Karina e NingNing, fizeram sua estreia no Met Gala neste ano. Com o lançamento do álbum "Lemonade" se aproximando e a estreia no Lollapalooza de Chicago marcada para agosto, o Aespa terá um ano de forte presença internacional, incluindo um show no Brasil na turnê do novo álbum.
A dançarina Karina escolheu um visual tradicional feito sob medida pela Prada, com referências à vestimenta hanbok da Coréia. A parceria entre ela e a marca começou em 2024.
Já a vocalista NingNing escolheu um vestido escultural da Gucci, marca da qual ela recentemente se tornou embaixadora.
Em 2026, Jisoo se tornou a última integrante do Blackpink a desfilar pelo tapete vermelho do Met Gala. Além dela, todas as outras integrantes do grupo marcaram presença no evento, com Lisa sendo parte do Comitê de Anfitriões oficial da noite.
A tailandesa usou um visual surrealista e escultural assinado por Robert Wun.
Já Jisoo manteve sua fidelidade à Dior, marca da qual é embaixadora desde 2021. O visual foi feito sob medida e assinado pelo diretor criativo da marca Jonathan Andersson.
Jennie também permaneceu comprometida com sua grife favorita, a Chanel. A cantora usou um visual com 15 mil lantejoulas, assinado pelo diretor criativo Matthieu Blazy. Apelidada de "Chanel Humana" desde o início da carreira, a parceria entre Jennie e a marca francesa foi oficializada em 2019.
Rosé fez sua terceira aparição no evento em 2026, após marcar época sendo a primeira idol feminina a participar do baile de gala em 2021, junto a rapper CL. Assim como Jisoo e Jennie, ela foi vestida pela grife da qual é embaixadora, a Saint Laurent. Além disso o look foi estilizado por Law Roach, conhecido por seu trabalho com Zendaya.
Ejae e Audrey Nuna, cantoras por trás da trilha sonora do filme hit "Guerreiras do K-pop", também passam pelo Met Gala.
Ejae escolheu um visual brilhante da Swarovski.
Já Audrey Nuna, assim como Lisa, foi vestida pelo designer Robert Wun. O look tem inspiração surrealista e cria ilusões visuais.